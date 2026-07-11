Menghibur, Drama Komedi Romantis Our Sticky Love Diperankan Ha Young dan Jung Hae In, Bagaimana Kisahnya

JawaPos.com - Hadirkan keseruan, aktor tampan asal Korea Jung Hae In dan Ha Young akan berkolaborasi dalam drama komedi romantic berjudul Our Sticky Love.

Dilansir dari Soompi, Sabtu (11/7), tayang 7 Agustus, drama seru ini menceritakan Go Eun Sae (Ha Young), seorang jaksa yang menderita amnesia.

Ia tiba-tiba mendapati dirinya tinggal serumah dengan Jang Tae Ha (Jung Hae In), seorang pelatih tinju yang mengaku sebagai pacarnya.

Jang Tae Ha dan Go Eun Sae berdiri berdampingan dengan latar belakang desa Gujin yang tenang dan terpencil dalam sebuah poster.

Kemudian Jang Tae Ha tersenyum santai, sementara Go Eun Sae memasang ekspresi bingung, menciptakan suasana kontras yang meningkatkan rasa ingin tahu tentang hubungan mereka.

Tagline, “Tanpa masa lalu, tanpa bukti, ia satu-satunya petunjukku!” semakin menumbuhkan rasa ingin tahu tentang kisah yang akan terungkap.

Kehidupan Go Eun Sae sebelum dan sesudah kehilangan ingatannya sangat berbeda, dimana video dimulai dengan kemunculannya di dalam mobil sport.

Dalam cuplikan juga memperkenalkan dirinya sebagai jaksa penuntut di Departemen Investigasi Anti-Korupsi di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul.

Adapun pemandangan di mana ia bangun di rumah sakit dan bahkan tidak dapat memverifikasi identitasnya sendiri, menandakan perubahan dramatis dalam hidupnya.