Park Ji Hyun Pertimbangkan Tawaran Membintangi Drama Paradise Bersama Lee Jong Suk 

JawaPos.com – Aktris Park Ji Hyun dikabarkan tengah mempertimbangkan drama terbaru berjudul Paradise.

Dilansir dari soompi, Park Ji Hyun berpeluang dipasangkan dengan Lee Jong Suk, yang juga sedang dalam pembicaraan untuk menjadi pemeran utama pria dalam serial bergenre misteri tersebut.

Pada 16 Juli, dikabarkan bahwa Park Ji Hyun telah dipilih sebagai kandidat pemeran utama wanita.

Menanggapi kabar itu, agensinya, Namoo Actors, menyatakan bahwa Paradise merupakan salah satu proyek yang saat ini masih dipertimbangkan oleh sang aktris dan belum ada keputusan final.

Paradise mengisahkan jurnalis Kang Chi Young dan polisi Cha Jung Won yang terjebak dalam sebuah insiden tak terduga.

Keduanya kemudian bekerja sama untuk mengungkap rahasia kelam yang telah lama tersembunyi sekaligus membongkar kebenaran di balik sebuah kasus misterius yang mengubah hidup mereka.

Lee Jong Suk disebut mendapat tawaran untuk memerankan Kang Chi Young, sementara Park Ji Hyun diproyeksikan menjadi Cha Jung Won.

Kolaborasi seorang reporter dan detektif diperkirakan akan menjadi poros utama cerita yang dipenuhi penyelidikan, ketegangan, dan berbagai kejutan.

Drama ini menarik perhatian karena digarap oleh penulis Kim Su Jin, sosok di balik kesuksesan Beyond Evil yang memenangkan penghargaan Drama Terbaik dan Skenario Terbaik di Baeksang Arts Awards 2021.

Sementara itu, kursi sutradara ditempati Oh Choong Hwan, yang dikenal lewat deretan drama populer seperti Start-Up, While You Were Sleeping, dan Big Mouth.

Meski deretan pemeran utamanya masih dalam tahap pembahasan, kombinasi nama Lee Jong Suk, Park Ji Hyun, Kim Su Jin, dan Oh Choong Hwan sudah cukup membuat Paradise menjadi salah satu drama Korea yang paling dinantikan.

Penggemar kini menunggu konfirmasi resmi terkait bergabungnya kedua aktor tersebut dalam proyek ambisius ini.