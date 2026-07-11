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Leni Setya Wati
Sabtu, 11 Juli 2026 | 13.50 WIB

Jung Hae In dan Ha Young Dipertemukan dalam Drama Netflix "Such a Rotten Love", Tayang 7 Agustus

jung hae in dan ha young (x @soompi)

 

 
JawaPos.com – Netflix resmi mengumumkan drama Korea terbaru Such a Rotten Love yang akan tayang mulai 7 Agustus.
 
Dilansir dari The chosu, drama bergenre komedi romantis ini mempertemukan Jung Hae In dan Ha Young sebagai pemeran utama dalam kisah yang memadukan romansa, misteri, dan komedi dengan latar sebuah desa kecil yang menyimpan banyak rahasia.
 
Bersamaan dengan pengumuman jadwal tayang, Netflix juga merilis poster serta teaser perdana.
 
Poster tersebut menampilkan Jang Tae Ha yang diperankan Jung Hae In dan Ko Eun Sae yang dimainkan Ha Young berdiri di halaman sebuah rumah di Desa Gujin.
 
Senyum misterius Tae Ha berbanding terbalik dengan ekspresi penuh kebingungan Eun Sae, memancing rasa penasaran terhadap hubungan keduanya.
 
Tagline bertuliskan, "Tanpa ingatan, tanpa identitas. Satu-satunya orang yang bisa kupercaya adalah pria ini," semakin memperkuat nuansa misteri.
 
Cerita bermula ketika Ko Eun Sae kehilangan seluruh ingatannya dan hanya memiliki Jang Tae Ha, pria yang mengaku sebagai kekasihnya, sebagai satu-satunya tempat bergantung.
 
Teaser yang memperlihatkan kehidupan Ko Eun Sae sebelum mengalami amnesia. Ia diperkenalkan sebagai seorang jaksa dari Divisi Antikorupsi Kejaksaan Distrik Pusat Seoul.
 
Namun, setelah terlibat dalam sebuah insiden misterius, ia terbangun di rumah sakit tanpa ingatan, bahkan identitasnya tidak dapat dipastikan melalui sidik jari.
 
Situasi menjadi semakin rumit ketika Jang Tae Ha muncul dan mengklaim dirinya adalah pacar Eun Sae.
 
Meski kehilangan ingatan, Eun Sae sama sekali tidak percaya bahwa pria dengan penampilan sederhana itu adalah kekasihnya.
 
Penolakannya terhadap pengakuan Tae Ha menghadirkan berbagai momen lucu sekaligus membuat penonton bertanya-tanya apakah pria tersebut benar-benar berkata jujur atau justru menyembunyikan rahasia besar.
 
Selain Jung Hae In dan Ha Young, drama ini juga dibintangi Heo Sung Tae sebagai Baek Sang Gil, pemimpin sebuah organisasi yang memiliki keterkaitan dengan masa lalu para tokoh utama.
 
Kehadirannya diperkirakan akan menambah ketegangan sekaligus memperluas konflik yang terjadi sepanjang cerita.
 
Such a Rotten Love mengisahkan kehidupan seorang jaksa yang kehilangan ingatan dan harus tinggal bersama seorang pelatih tinju yang bersikeras mengaku sebagai kekasihnya.
 
Drama yang ditulis oleh Mojihye (You Raise Me Up) dan disutradarai Kim Jang Han (My Demon, You Raise Me Up) ini siap menghadirkan perpaduan romansa, komedi, dan misteri saat tayang eksklusif di Netflix mulai 7 Agustus.
 
 
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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