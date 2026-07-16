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Meuthia Nabila
Jumat, 17 Juli 2026 | 03.20 WIB

Junior Roberts dan Aisyah Aqilah Memperlihatkan Penampilan Berbeda Mereka di Drama Garam Muda

First look Junior Roberts dan Aisyah Aqilah untuk drama Garam Muda / Foto : Viu

 

JawaPos.com - Junior Roberts dan Aisyah Aqilah tampil beda dalam karakter mereka di drama Garam Muda (Gairah Masa Muda), menjelang trailer resmi dirilis. 
 
Garam Muda berpusat pada karakter Kaizen, siswa paling populer di sekolah menengah elit yang hidupnya baik-baik saja sampai ia bertemu kembali dengan Annet, gadis yang dulu pernah melindunginya dari perundungan.
 
Junior Roberts yang memerankan Kaizen, dikenal lewat serial Private Bodyguard dan Algrafi. 
 
Sedangkan lawan mainnya, Aisyah Aqilah, berperan sebagai Annet dan sebelumnya membintangi Aku Tak Membenci Hujan. 
 
Sikap Annet yang apa adanya membuat Kaizen penasaran, sampai diam-diam ia masuk ke dunia hipdut yang riuh hanya demi bisa lebih dekat dengan perempuan tersebut.
 
Namun, ketertarikan itu harus Kaizen sembunyikan dari lingkaran pertemanan yang sangat peduli status sosial. 
 
Disisi lain Kaizen juga harus menghadapi ketakutan lama untuk kembali menjadi anak yang tersisih dan dikucilkan.
 
Garam Muda menjadi berbeda dari drama remaja kebanyakan adalah musiknya. Hipdut, genre campuran hip-hop dan dangdut yang belakangan ramai di media sosial anak muda Indonesia, bukan hanya sekedar musik pengiring adegan.
 
Genre ini jadi ruang untuk para karakter bertemu, bermimpi menjadi musisi viral, dan berbenturan dengan dunia lama mereka.
 
Garam Muda tayang di Viu dengan total 12 episode, yang berdurasi sekitar 60 menit per episode. Series ini bisa diakses lewat aplikasi atau situs Viu.
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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