Lee Bo Young Pertimbangkan Comeback Lewat Drama "Divorce Investigator Hong Mal Geum"

JawaPos.com - Lee Bo Young dikabarkan tengah bersiap kembali ke layar kaca lewat drama terbaru ENA berjudul "Divorce Investigator Hong Mal Geum"
Menurut laporan dari soompi pada 13 juli, Lee Bo Young menerima tawaran sebagai pemeran utama dan saat ini masih mempertimbangkan proyek tersebut.
Agensinya J,WIDE-COMPANY, membenarkan bahwa Lee Bo Young sedang meninjau tawaran tersebut secara positif. Meski belum ada keputusan resmi, peluang sang aktris untuk membintangi drama ini disebut cukup besar.
"Divorce Investigator Hong Mal Geum" drama genre komedi, keluarga, dan ruang sidang. Ceritanya berfokus pada seorang ibu dari tiga anak yang hidupnya berubah drastis setelah dikhianati suaminya melalui perselingkuhan hingga berujung perceraian. Demi melindungi anak-anaknya, ia memulai babak baru sebagai investigator pengadilan keluarga.
Hong Mal Geum menangani berbagai kasus yang berkaitan dengan perceraian, hak asuh anak, adopsi, kekerasan terhadap anak, hingga perkara remaja.
Lewat penyelidikan yang dilakukan atas permintaan hakim, ia berusaha mengungkap fakta di balik setiap konflik sekaligus membantu keluarga menemukan jalan menuju penyelesaian.
Lee Bo Young mendapat tawaran memerankan Hong Mal Geum, sosok investigator dengan naluri tajam dan kemampuan membaca situasi bahkan di bawah tekanan.
Meski harus membesarkan tiga anak seorang diri setelah bercerai dari suami yang pernah sangat ia benci, karakter ini digambarkan sebagai perempuan tangguh yang terus bangkit menghadapi berbagai rintangan hidup.
Apabila menerima proyek tersebut, "Divorce Investigator Hong Mal Geum" akan menjadi drama pertama Lee Bo Young setelah penampilannya dalam "Mary Kills People" tahun lalu.
Premis yang mengangkat kisah inspiratif dari kasus nyata di pengadilan keluarga pun membuat drama ini mulai dinantikan oleh para pencinta drama Korea.
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