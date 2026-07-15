Rayakan Anniversary ke-20, BIGBANG Luncurkan World Tour Spektakuler 'XX : COSMOS' 

BIGBANG XX COSMOS ( X @YG_GlobalVIP

JawaPos.com – BIGBANG membuka babak baru dalam perjalanan kariernya dengan mengumumkan BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR 'XX : COSMOS'.

Dikutip dari soompi, pengumuman tersebut disampaikan YG Entertainment pada 15 Juli melalui poster resmi yang langsung membangkitkan antusiasme penggemar di seluruh dunia.

Poster tur menampilkan visual menyerupai sinyal misterius yang ditangkap dari luar angkasa, memperkuat nuansa futuristis sekaligus memperlihatkan semesta unik yang selama ini menjadi identitas BIGBANG.

Konsep tersebut memancing rasa penasaran sekaligus menjadi petunjuk awal mengenai pengalaman visual yang akan dihadirkan dalam konser nanti.

YG Entertainment menjelaskan bahwa 'XX' melambangkan perjalanan waktu BIGBANG yang kini memasuki usia 20 tahun, sementara 'COSMOS' tidak hanya dimaknai sebagai ruang angkasa, tetapi juga simbol hubungan, keterhubungan, dan kesinambungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan.

Filosofi tersebut menjadi representasi perjalanan panjang BIGBANG bersama para penggemarnya selama dua dekade.

'XX : COSMOS' menjadi tur dunia pertama BIGBANG dalam sembilan tahun terakhir.

Melalui rangkaian konser ini, grup legendaris tersebut akan membawa penonton menelusuri kisah perjalanan mereka lewat sederet lagu hit yang telah menemani berbagai generasi, sekaligus membuka lembaran baru dalam karier musik mereka.

Tur akan dimulai di Goyang Sports Complex, Korea Selatan, pada 21–23 Agustus, sebelum berlanjut ke Manila dan berbagai kota lainnya.

Secara keseluruhan, BIGBANG dijadwalkan menggelar 33 pertunjukan di 19 kota di seluruh dunia, menjadikan 'XX : COSMOS' sebagai salah satu proyek terbesar mereka dalam beberapa tahun terakhir.

Konsep yang sarat makna dan skala produksi yang lebih megah, BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR 'XX : COSMOS' diprediksi menjadi momen bersejarah yang tidak hanya merayakan 20 tahun perjalanan grup, tetapi juga memperkuat ikatan mereka dengan para VIP di seluruh dunia.