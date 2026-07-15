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Leni Setya Wati
Rabu, 15 Juli 2026 | 16.39 WIB

Lee Sang Yi Ungkap Alasan Gabung Married Woman Killer, Karakter Seriusnya Jadi Tantangan Baru

lee sang yi (pinterest @jenifer horne) - Image

lee sang yi (pinterest @jenifer horne)

JawaPos.com – Lee Sang Yi menunjukkan transformasi akting yang berbeda lewat drama terbaru MBC Married Woman Killer.

Dilansir dai The Chosun, Drama yang dijadwalkan tayang perdana pada 31 Juli ini mengangkat kisah seorang ibu pekerja yang menjalani profesi paling berbahaya di dunia, dibalut aksi, misteri, dan ketegangan yang intens.

Lee Sang Yi memerankan Lee Dong Jin, detektif senior Unit Kejahatan Kekerasan 2 di Kantor Polisi Nambu.

Dikenal sebagai penyidik dengan tingkat penyelesaian kasus yang tinggi, Dong Jin mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menangkap sosok misterius bernama Kingfisher, pelaku yang menjadi target utamanya selama bertahun-tahun.

Lee Sang Yi langsung tertarik bergabung setelah membaca webtoon asli yang menjadi dasar cerita.

Menurutnya, alur kisah tetap mampu membangun ketegangan meski identitas pelaku telah diketahui sejak awal. "Saya terus dibuat penasaran hingga akhir karena ceritanya benar-benar menarik," ungkap sang aktor.

Lee Sang Yi menyebut Lee Dong Jin sebagai karakter yang serius dan penuh beban. Ia menggambarkan tokohnya dengan tiga kata kunci, yakni "serigala hitam", "tikus tanah", dan "obsesi".

Julukan itu merefleksikan kegigihan Dong Jin yang terus memburu targetnya tanpa mengenal lelah, sekaligus sifatnya yang selalu menggali setiap petunjuk hingga ke akar masalah.

Aktor tersebut juga merasa memiliki kesamaan dengan karakter yang diperankannya.

Sama seperti Lee Dong Jin yang pantang menyerah mengejar Kingfisher, Lee Sang Yi mengaku dirinya juga selalu berusaha menuntaskan setiap tujuan yang telah ditetapkan tanpa mudah menyerah di tengah jalan.

Editor: Hanny Suwindari
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