Lee Sang Yi Ungkap Alasan Gabung Married Woman Killer, Karakter Seriusnya Jadi Tantangan Baru

lee sang yi (pinterest @jenifer horne)
JawaPos.com – Lee Sang Yi menunjukkan transformasi akting yang berbeda lewat drama terbaru MBC Married Woman Killer.
Dilansir dai The Chosun, Drama yang dijadwalkan tayang perdana pada 31 Juli ini mengangkat kisah seorang ibu pekerja yang menjalani profesi paling berbahaya di dunia, dibalut aksi, misteri, dan ketegangan yang intens.
Lee Sang Yi memerankan Lee Dong Jin, detektif senior Unit Kejahatan Kekerasan 2 di Kantor Polisi Nambu.
Dikenal sebagai penyidik dengan tingkat penyelesaian kasus yang tinggi, Dong Jin mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menangkap sosok misterius bernama Kingfisher, pelaku yang menjadi target utamanya selama bertahun-tahun.
Lee Sang Yi langsung tertarik bergabung setelah membaca webtoon asli yang menjadi dasar cerita.
Menurutnya, alur kisah tetap mampu membangun ketegangan meski identitas pelaku telah diketahui sejak awal. "Saya terus dibuat penasaran hingga akhir karena ceritanya benar-benar menarik," ungkap sang aktor.
Lee Sang Yi menyebut Lee Dong Jin sebagai karakter yang serius dan penuh beban. Ia menggambarkan tokohnya dengan tiga kata kunci, yakni "serigala hitam", "tikus tanah", dan "obsesi".
Julukan itu merefleksikan kegigihan Dong Jin yang terus memburu targetnya tanpa mengenal lelah, sekaligus sifatnya yang selalu menggali setiap petunjuk hingga ke akar masalah.
Aktor tersebut juga merasa memiliki kesamaan dengan karakter yang diperankannya.
Sama seperti Lee Dong Jin yang pantang menyerah mengejar Kingfisher, Lee Sang Yi mengaku dirinya juga selalu berusaha menuntaskan setiap tujuan yang telah ditetapkan tanpa mudah menyerah di tengah jalan.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa