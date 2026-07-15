Roh Yoon Seo Jadi Member Termuda Fresh off the Sea 3, Chemistry dengan Yeom Jung Ah Dinanti

JawaPos.com – Aktris Roh Yoon Seo menghadirkan warna baru di layar kaca lewat keikut sertaannya dalam variety show tvN Fresh off the Sea Season 3.

Dilansir dari The Chosun, program yang dijadwalkan tayang perdana pada 30 Juli pukul 20.40 KST ini memperkenalkan Roh Yoon Seo sebagai anggota termuda baru yang akan membawa energi segar ke dalam perjalanan musim ketiga.

Fresh off the Sea sukses mencuri perhatian berkat chemistry hangat para pemain yang terasa layaknya keluarga sungguhan.

Kali ini, Yeom Jung Ah kembali menjadi sosok sentral, ditemani Kim Sun Young, Kang Yu Seok, serta Roh Yoon Seo yang siap melengkapi dinamika baru di antara para anggota.

Roh Yoon Seo menjadi sorotan karena ini merupakan variety show reguler pertamanya sejak debut sebagai aktris.

Berbeda dengan citra elegan dan tenang yang selama ini melekat lewat berbagai drama, penonton akan melihat sisi kesehariannya yang lebih santai, ceria, dan apa adanya.

Dikenal dengan pesona alami, Roh Yoon Seo juga disebut akan menampilkan kepribadian unik yang penuh perhatian terhadap detail.

Kombinasi sifat jenaka dan ketulusannya diprediksi membuat interaksinya bersama Yeom Jung Ah, Kim Sun Young, dan Kang Yu Seok terasa semakin hangat sekaligus menghibur.

Chemistry para pemain menjadi salah satu daya tarik utama musim terbaru ini. Kehadiran Roh Yoon Seo sebagai si bungsu diharapkan menghadirkan suasana yang lebih hidup, dipenuhi momen-momen spontan yang mampu mengundang tawa sekaligus menghadirkan kehangatan khas keluarga.