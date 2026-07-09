Masih Setia dengan Jam Alarm Fisik? Menurut Psikologi Kamu Memiliki 7 Karakter Unik Ini

JawaPos.com – Psikologi sering menilai kebiasaan kecil sebagai cerminan karakter, termasuk pilihan menggunakan jam alarm fisik.

Jam alarm fisik yang tetap setia dipakai dianggap menunjukkan karakter unik menurut pandangan psikologi.

Dalam psikologi, karakter seseorang bisa terlihat dari konsistensi memilih jam alarm tradisional dibandingkan digital.

Kebiasaan memakai jam alarm fisik menghadirkan karakter khusus yang berbeda dari pengguna alarm modern.

Psikologi menegaskan bahwa jam alarm fisik tidak hanya alat, tetapi juga simbol karakter yang penuh makna.

Dilansir dari geediting.com, bahwa ada tujuh karakter unik orang yang masih setia dengan jam alarm fisik menurut psikologi.

1. Menghargai nilai kesederhanaan

Dalam era teknologi yang serba canggih ini, banyak orang terpesona dengan berbagai gadget pintar yang menawarkan fitur berlimpah.

Namun, jika kamu masih memilih menggunakan penbangun tidur fisik dibandingkan smartphone, hal ini menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang menghargai kesederhanaan dalam hidup.