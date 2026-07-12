Hani Beberkan Persiapan Mendalami Karakter Han Gyu Rim di Drama Love on the Menu 

JawaPos.com - Setelah vakum selama tiga tahun, Hani kembali ke dunia akting. Menurut laporan soompi, Mantan member EXID tersebut akan menyapa penonton melalui drama keluarga berjudul Love on the Menu, yang mempertemukannya dengan Ha Seok Jin sebagai mantan pasangan yang dipertemukan kembali setelah delapan tahun berpisah.

Hani memerankan Han Gyu Rim, seorang perempuan yang harus menjalani hidup penuh tantangan sejak usia muda.

Ia mengaku merasa antusias sekaligus gugup karena ini merupakan debutnya di drama akhir pekan, yang identik dengan tontonan keluarga.

Menurutnya, tanggung jawab untuk menghadirkan kisah yang dapat dinikmati semua kalangan menjadi tantangan tersendiri.

Sosok Han Gyu Rim membuatnya Hani langsung jatuh hati. Meski hidupnya dipenuhi luka dan beban, karakter tersebut tidak pernah kehilangan rasa kasih sayang kepada orang-orang di sekitarnya.

Keteguhan hati serta kemampuannya untuk tetap tersenyum di tengah kesulitan menjadi alasan utama Hani menerima tawaran drama ini.

Untuk mendalami perannya, Hani berusaha menampilkan dua sisi berbeda dari Han Gyu Rim, yaitu sebagai seorang ibu yang tegar sekaligus anak yang diam-diam masih membutuhkan kasih sayang ibunya.

Ia juga menilai bahwa rasa cinta yang besar kepada Kim Moo Jin justru membuat karakternya takut kehilangan, sehingga emosi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun cerita.