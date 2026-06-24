Cinta Bersemi Kembali, Saksikan Kisah Ha Seok Jin dan Hani dalam Drama Baru Love on the Menu

JawaPos.com - Kekompakan antara Ha Seok Jin dan Hani kini akan dapat disaksikan di drama Korea Love on the Menu

Dikutip dari Soompi, Kamis (26/6), bergenre romantic, drama ini menceritakan bagaimana dua mantan kekasih yang bertemu kembali delapan tahun setelah perpisahan yang menyakitkan.

Nantinya Ha Seok Jin berperan sebagai Kim Moo Jin, seorang pemilik-koki restoran Italia yang berkualifikasi sempurna.

Lalu aktris cantik Hani nantinya menjadi Han Gyu Rim, seorang karyawan toko lauk pauk yang mempertahankan semangat ceria meskipun menghadapi kenyataan yang sulit.

Dalam foto baru, Kim Moo Jin dan Han Gyu Rim, terlihat di satu momen, dimana masa muda mereka bersinar sebelum menghadapi kenyataan pahit.

Keduanya pertama kali bertemu di halte bus, bertemu lagi di tempat kerja paruh waktu, dan bersatu kembali di lokasi yang sama.

Menariknya, kini hubungan tumbuh semakin dekat antara keduanya, Kim Moo Jin berinteraksi secara alami dengan adik-adik Han Gyu Rim.

Tim produksi mengatakan, “Chemistry alami antara Ha Seok Jin dan Hani, bersama dengan aura menyegarkan mereka, akan meningkatkan pengalaman menonton di episode-episode awal.”

“Nantikan kisah cinta pertama dua anak muda saat mereka mengubah kesempatan menjadi takdir,” ungkap tim.