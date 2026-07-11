Park Eun Bin dan Ong Seong Wu Terjebak Hubungan Rumit di Drama "Spooky in Love"  

ong seong wu di drama spooky in love (x @Cjndrama)

JawaPos.com – Spooky in Love drama terbaru tvN, membuat rasa penasaran penggemar bangkit dengan merilis still cut terbaru yang memperlihatkan hubungan penuh misteri antara Park Eun Bin dan Ong Seong Wu.

Dilansir dari Soompi, keduanya akan berperan sebagai dua pewaris keluarga konglomerat yang telah menjalin persahabatan sejak lama. Namun, di balik kedekatan tersebut tersimpan sebuah rahasia besar yang perlahan mengubah ikatan mereka menjadi jauh lebih rumit.

Diadaptasi dari Spellbound (2011), Spooky in Love memadukan romansa dengan sentuhan okultisme yang unik. Drama ini berceroita tentang Cheon Yeo Ri, seorang pewaris sekaligus CEO hotel mewah yang memiliki kemampuan istimewa melihat hantu.

Tak hanya itu, siapa pun yang bersentuhan langsung dengannya akan ikut menyaksikan keberadaan makhluk tak kasatmata, menghadirkan berbagai situasi menegangkan sekaligus menguji hubungan orang-orang di sekitarnya.

Park Eun Bin memerankan Cheon Yeo Ri, dikenal sempurna di mata publik karena kecantikan, kekayaan, dan statusnya.

Namun, di balik kehidupan glamor itu, ia memilih menjauh dari orang-orang di sekitarnya demi melindungi mereka dari kutukan yang selama ini menghantuinya.

Di sisi lain, Ong Seong Wu berperan sebagai Kang Min Hwan, pewaris hotel sekaligus CEO muda yang dikenal ramah dan berkarisma.

Meski tampak sebagai pria sempurna, ia menyembunyikan ambisi besar dan siap melakukan apa pun untuk membuktikan kemampuannya kepada keluarga serta mempertahankan posisinya di perusahaan.

Still cut terbaru mempertemukan Cheon Yeo Ri dan Kang Min Hwan setelah sekian lama. Min Hwan menyambut sahabatnya dengan senyum hangat, tetapi Yeo Ri justru terlihat canggung dan berusaha menjaga jarak. Sikap tersebut menjadi petunjuk bahwa hubungan mereka tidak lagi sesederhana persahabatan.

Kang Min Hwan yang biasanya bersikap lembut kini menatap Yeo Ri dengan ekspresi dingin tanpa senyum sedikit pun.

Perubahan sikap itu memunculkan berbagai pertanyaan mengenai peristiwa yang membuat hubungan mereka memburuk, terlebih ketika perasaan cinta mulai tumbuh di hati Min Hwan, sementara Yeo Ri memilih menjauh demi melindunginya dari kutukan yang dimilikinya.

Konflik antara persahabatan, cinta, dan pengorbanan akan menghadirkan warna berbeda dibanding kisah romansa utama dalam cerita.