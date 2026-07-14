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Abdul Rahman
Rabu, 15 Juli 2026 | 03.32 WIB

Ultah ke-79, Legenda Musik Jepang Haruomi Hosono Merilis Single Note of Mothership

Legenda musik Jepang Haruomi Hosono. (istimewa) - Image

Legenda musik Jepang Haruomi Hosono. (istimewa)

JawaPos.com - Legenda musik Jepang Haruomi Hosono merayakan ulang tahun ke-79 dengan merilis single terbaru berjudul Note of Mothership. Menariknya, single tersebut menjadi pembuka menuju album studio ke-23 mengusung tajuk Yours Sincerely yang dijadwalkan dirilis pada 11 September 2026 melalui label Ghostly International.

Lewat single ini, Hosono menghadirkan karya yang sarat akan makna tentang hubungan manusia dengan alam, kasih sayang, dan kepedulian terhadap sesama.

Note of Mothership lahir dari perenungan panjang atas berbagai peristiwa yang terjadi di dunia dalam beberapa tahun belakangan. Mulai dari bencana alam hingga pandemi, yang menurutnya, mengingatkan kembali akan pentingnya empati dan rasa kemanusiaan.

Bersamaan dengan perilisan single, Haruomi Hosono juga meluncurkan video visualizer yang menampilkan karakter Dr. Tanuki, seekor anjing rakun yang mengamati kehidupan menggunakan mikroskop dan kaca pembesar. Visual tersebut memperkuat nuansa reflektif yang ingin disampaikan melalui lagu Note of Mothership.

Album Yours Sincerely menjadi kelanjutan dari gagasan tersebut. Selama hampir dua tahun proses penggarapan, Hosono berusaha menerjemahkan nilai-nilai budaya Jepang seperti omoiyari (kepedulian terhadap orang lain), jihi (belas kasih), dan boseiai (cinta keibuan) ke dalam bahasa musik yang dapat diterima para pendengar dari berbagai latar belakang. Judul Yours Sincerely sengaja dipilih karena dianggap mewakili ketulusan dan kedekatan antarmanusia.

Selain merilis musik baru, Hosono akan kembali tampil di hadapan para penggemar melalui The Yours Sincerely Tour di Amerika Utara pada September mendatang.

Tur tersebut menjadi penampilan pertamanya di Amerika Serikat dalam tujuh tahun terakhir, dengan jadwal konser di Radio City Music Hall, New York, dan Greek Theatre, Los Angeles.

Memasuki usia 79 tahun, Haruomi Hosono menunjukkan bahwa kreativitas tidak dibatasi oleh usia. Melalui Note of Mothership dan album Yours Sincerely, ia kembali menghadirkan karya yang memadukan pengalaman hidup, nilai kemanusiaan, dan eksplorasi musikal yang telah menjadi ciri khasnya selama puluhan tahun.

Single Note of Mothership kini dapat didengarkan di berbagai platform streaming digital. Sementara album Yours Sincerely akan dirilis secara global pada 11 September 2026.

Editor: Abdul Rahman
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