Life Goes On Milik BTS Menarik Perhatian, Jadi Video Musik Grup ke-16 yang Meraih 600 Juta Penayangan

BTS. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Memikat lewat karya-karyanya, Life Goes On milik boygrup Korea BTS telah mencapai angka 600 juta penayangan.
Dilansir dari Soompi, Senin (13/7), tentunya hal ini menarik perhatian penggemar dan turut berbahagia dengan prestasi tersebut.
Tepatnya pada tanggal 12 Juli sekitar pukul 00.34 KST, Life Goes On berhasil melampaui 600 juta penayangan di YouTube.
Karya ini menjadi video musik grup ke-16 BTS yang mendapat 600 juta penayangan, sebelumnya ada DNA, Fire, Fake Love.
Ada juga karya lainnya yaitu MIC Drop (Steve Aoki Remix), IDOL, Dope, Boy With Luv, Blood Sweat & Tears, Save Me, Dynamite.
Menarik perhatian, mereka juga mendapat antusiasme dengan karya lainnya yaitu Butter, Permission to Dance, ON (Kinetic Manifesto Film : Come Prima), Not Today, dan Black Swan.
Seperti yang diketahui, BTS pertama kali merilis video musik untuk Life Goes On pada 20 November 2020 pukul 14.00 KST.
Karya tersebut membutuhkan waktu lebih dari lima tahun, tujuh bulan, dan 21 hari untuk mencapai 600 juta penayangan.
Miliki penggemar yang tersebar, BTS memilih Busan, Korea Selatan, untuk dua pertunjukan konser pada tanggal 12 dan 13 Juni.
BTS juga dijadwalkan untuk Taiwan, Thailand, Malaysia, Singapura, serta mampir ke Jakarta pada 26 hingga 27 Desember tahun ini
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