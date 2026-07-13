IU akan Rilis Video Musik dalam Comeback Mendatang, Heo Nam Jun jadi Model?

IU dan Heo Nam Jun. (Soompi)
JawaPos.com – Penyanyi bersuara emas asal Korea Selatan IU dan Heo Nam Jun kabarnya akan bersatu kembali untuk video musik baru.
Dilansir dari Soompi, tentunya kabar ini disambut antusias oleh penggemar keduanya yang tak sabar menantikan karya tersebut
Belakangan ini agensi Heo Nam Jun, H.SOLID, mengkonfirmasi laporan bahwa aktor tersebut akan membintangi video musik IU untuk lagu utama dari album mendatangnya.
“Aktor Heo Nam Jun akan muncul dalam video musik penyanyi IU untuk album barunya,” kata agensi tersebut.
Mereka melanjutkan dengan antusias, “Pengambilan gambar dijadwalkan akan berlangsung bulan depan.”
Heo Nam Jun sebelumnya membintangi video musik IU untuk Never Ending Story, lagu utama dari album remake 2025-nya ‘A flower bookmark, Pt. 3.’
Sementara itu, mengenai album mendatang IU dilaporkan akan dirilis pada bulan September mendatang, yang pastinya telah dinanti penggemar.
IU dan Lee Jong Suk dikabarkan putus, dimana mereka pertama kali mengkonfirmasi hubungan pada tahun 2022.
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