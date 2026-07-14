Dibintangi Tarra Budiman, Ananta Rispo, hingga Dodit Mulyanto, Begini Gambaran Cerita Film Ketok Mejik

JawaPos.com - Film Ketok Mejik menghadirkan kisah beberapa sahabat yang berjuang menyelamatkan bengkel sekaligus mengubah nasib hidup mereka. Dibintangi Ananta Rispo, Tarra Budiman, dan Dodit Mulyanto, film bergenre drama komedi ini menawarkan perpaduan humor khas dengan cerita penuh emosi.

Ananta Rispo memerankan karakter sebagai Ben, pemilik bengkel yang terlilit utang. Dia harus menghadapi tekanan dari seorang pengusaha serakah. Dalam usahanya mempertahankan bengkel, Ben dibantu oleh tiga rekan setianya yaitu Made (Tarra Budiman) yang ambisius, Saged (Dodit Mulyanto) yang ceplas-ceplos, dan Unung (Arief Didu) yang polos.

Mereka mengandalkan sebuah palu sakti warisan leluhur sebagai harapan terakhir untuk menyelamatkan usaha dan masa depan mereka.

Gambaran cerita tersebut mulai diperlihatkan melalui peluncuran official poster dan official trailer. Meski memberikan sekilas konflik yang dihadapi para tokohnya, trailer sengaja tidak membocorkan keseluruhan alur cerita agar kejutan dalam film tetap terjaga saat penayangannya di bioskop nanti.

"Kami ingin penonton mengenal Ben, Made dan Saged terlebih dahulu. Masih banyak bagian dari perjalanan mereka yang belum kami tampilkan," ujar Yogi S. Calam selaku sutradara.

Official poster dan trailer memperkenalkan suasana bengkel yang menjadi latar utama cerita. Tempat sederhana itu bukan sekadar lokasi bekerja, melainkan menjadi ruang yang memperlihatkan persahabatan, perjuangan, hingga konflik yang dialami Ben, Made, dan Saged dalam menghadapi berbagai persoalan hidup.

Film Ketok Mejik mengedepankan kekuatan karakter dan hubungan antartokoh. Balutan komedi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dipadukan dengan drama tentang perjuangan seseorang ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan.

Produser Handoko menilai, hubungan persahabatan antartokoh menjadi kekuatan utama yang ditawarkan film tersebut. Menurutnya, perjalanan ketiga sahabat itu akan berkembang seiring cerita utuh filmnya yang dapat ditonton di bioskop mulai 13 Agustus 2026.