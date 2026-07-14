Cerita Dewi Gita Awalnya Tidak Dipercaya Garap Soundtrack Film Lastri: Arwah Kembang Desa

Dewi Gita (kiri) dalam jumpa pers film Lastri: Arwah Kembang Desa.(Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Penyanyi Dewi Gita membagikan cerita menarik di balik proses dirinya dipercaya untuk menggarap lagu tema atau soundtrack film horor Lastri: Arwah Kembang Desa yang akan tayang di bioskop mulai 16 Juli 2026.
Di balik hasil akhir yang memukau, ternyata proyek tersebut berawal dari momen ketika produser filmnya, Audy Bella, mencari suami Dewi Gita, Armand Maulana, untuk membuatkan lagu soundtrack.
Dalam acara jumpa pers di bilangan Epicentrum Rasuna Said Jakarta Selatan, belum lama ini, Dewi Gita mengatakan sambil bercanda bahwa dirinya awalnya tidak dipercaya untuk menggarap lagu soundtrack meski sudah lama bersahabat dengan Audy Bella.
"Mohon maaf saya tidak dipercaya. Itu salah banget kalau dibilang dipercaya, tidak dipercaya. Jadi awalnya kalau boleh saya cerita, dia tuh cari suami saya, cari Armand Maulana, bukan cari Dewi Gita. Padahal kita bersahabat lama banget. Bersahabat lama banget tapi dia tidak percaya sama saya," ujar Dewi Gita.
Tak hanya itu, Bella juga menginginkan lagu soundtrack yang memiliki nuansa tradisional sesuai dengan atmosfer film. Dewi Gita mengatakan kepada Bella bahwa suaminya tidak dekat dengan unsur musik tradisional.
Ia juga menjelaskan kepada Bella bahwa sang suami belum pernah secara khusus menciptakan lagu untuk kebutuhan sebuah film, meski beberapa lagu sebelumnya memang pernah digunakan sebagai soundtrack.Meski begitu, Dewi Gita tetap menyampaikan permintaan tersebut kepada Armand Maulana.
"Dia bilang jangan lupa ada tradisinya. Setahu aku suami belum pernah tuh tradisi-tradisian ya. Setahu gua mah Dewi Gita yang tradisian mah, kan gitu kan. Tapi aku tanya dulu," ungkapnya.
Setelah berdiskusi dengan Armand Maulana, Dewi Gita akhirnya menghubungi kembali Audy Bella dan menawarkan dirinya untuk mencoba membuatkan lagu soundtrack karena suaminya tidak bersedia. Ia meminta agar diberikan kesempatan membuat lagunya terlebih dahulu.
"Terus aku bilang ke Bella, gimana kalau coba gua bikinin dulu, dengerin aja dulu. Kalau cocok pakai, kalau nggak cocok nggak apa-apa," katanya.
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