Lagu SWIM Milik BTS Digugat Karena Dugaan Pelanggaran Hak Cipta

JawaPos.com – Lagu “SWIM” milik BTS menghadapi gugatan pelanggaran hak cipta yang diajukan oleh sejumlah penulis lagu asal Amerika Serikat.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Sabtu (11/7), BigHit Music menegaskan bahwa lagu itu merupakan karya orisinal yang diciptakan secara independen. Agensi juga menyatakan akan menghadapi gugatan tersebut melalui jalur hukum dan membantah seluruh tuduhan plagiarisme yang dialamatkan kepada BTS.

BigHit Music menjelaskan bahwa gugatan yang diajukan hanya berisi klaim sepihak dari para penggugat. Agensi menegaskan tidak ada unsur penjiplakan dalam proses penciptaan lagu “SWIM”.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas laporan mengenai gugatan yang telah didaftarkan di pengadilan Amerika Serikat.

Gugatan itu diajukan oleh penulis lagu Steve Cooper, Jon Sandler, dan Greylyn Johnson yang menilai “SWIM” memiliki kemiripan dengan lagu demo berjudul sama yang mereka ciptakan sebelumnya.

Para penggugat turut mencantumkan HYBE, HYBE America, BigHit Music, dan Ryan Tedder sebagai pihak tergugat. Sementara itu, RM yang tercatat sebagai salah satu penulis lagu “SWIM” tidak termasuk dalam daftar tergugat.

Penggugat berpendapat bahwa terdapat kesamaan pada melodi, progresi harmoni, ritme, tekstur, hingga sebagian elemen lirik antara kedua lagu tersebut. Analisis tersebut disampaikan oleh pakar musik Alexander Stewart yang ditunjuk oleh pihak penggugat sebagai bagian dari dokumen gugatan.