BTS Raih Gelar Tamu Kehormatan dari Pemerintah La Plata, Argentina

Ilustrasi photo dari x @ime_indonesia
JawaPos.com - BTS Grup dibawah naungan BIGHIT MUSIC resmi dianugerahi gelar Tamu Kehormatan (Guests of Honor) oleh Pemerintah Kota La Plata, Argentina, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka terhadap budaya global dan besarnya pengaruh yang mereka hadirkan di berbagai belahan dunia.
Penghargaan simbolis tersebut diberikan melalui Dewan Kota La Plata sebagai bentuk penyambutan resmi sekaligus pengakuan atas dampak positif BTS terhadap industri musik, budaya pop, hingga komunitas penggemar di seluruh dunia.
Penghormatan ini menegaskan bahwa pengaruh RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, dan Jung Kook telah melampaui batas dunia hiburan.
Dalam penjelasannya, pemerintah setempat menyebut gelar tersebut merupakan penghormatan khusus yang diberikan kepada tokoh atau tamu internasional yang dinilai memiliki kontribusi budaya serta membawa dampak positif bagi masyarakat.
Bagi BTS, penghargaan ini menjadi pengakuan lain atas kiprah mereka sebagai ikon global yang mampu menjembatani berbagai budaya melalui musik dan pesan-pesan positif yang mereka usung.
Kabar ini langsung disambut meriah oleh ARMY di berbagai negara. Media sosial dipenuhi ucapan selamat dan rasa bangga atas pencapaian terbaru BTS.
Banyak penggemar menilai penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa karya dan pengaruh grup asal Korea Selatan itu terus mendapat apresiasi dari berbagai institusi di seluruh dunia.
Penghormatan dari Kota La Plata menambah deretan pengakuan internasional yang diterima BTS sepanjang karier mereka.
Selain mencetak berbagai rekor di industri musik, grup ini juga kerap memperoleh penghargaan dari pemerintah maupun lembaga internasional berkat kontribusi mereka dalam mempromosikan budaya Korea, menyebarkan pesan positif, dan menginspirasi jutaan penggemar di seluruh dunia.
Dengan pencapaian terbaru ini, BTS sekali lagi membuktikan bahwa pengaruh mereka tidak hanya diukur dari kesuksesan di tangga lagu atau penjualan album, tetapi juga dari jejak budaya dan inspirasi yang terus mereka tinggalkan di panggung dunia.
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