Siap-siap, Balas Dendam Byun Yo Han kepada Sahabatnya, Roh Jae Won, akan Tergambar dalam Film Tazza 4

Byun Yo Han dan Roh Jae Won. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Aktor ternama asal Korea Byun Yo Han siap membintangi film mendatang Tazza 4: The Song of Beelzebub (judul sementara), yang akan tayang di bioskop pada September tahun ini
Dikutip dari Soompi, Jum’at (10/7), mereka kembali dengan babak baru setelah enam tahun, mengisahkan Jang Tae Young (Byun Yo Han), yang mengira dia memiliki segalanya setelah membangun kerajaan kasino online.
Hal itu sampai membuat sahabatnya Park Tae Young (Roh Jae Won) mengambil semuanya, hubungan keduanya pun makin kacau saat dipertemukan di dunia perjudian global.
Akhirnya mantan sahabat ini berhadapan dalam permainan balas dendam yang berisiko tinggi, membuat makin penasaran.
Dari poster yang baru dirilis menyoroti persaingan sengit antara Jang Tae Young dan Park Tae Young, dua pria dengan nama sama tetapi ditakdirkan untuk nasib berbeda.
Tertulis tagline, “Sahabat yang paling kupercayai menjadi kartu terkejam yang kudapatkan,” poster tersebut menangkap suasana tegang.
Makin menarik, ada Kaneko (Ayaka Miyoshi), yang mengatur operasi perjudian global, lalu Jo Joong Hwan (Yoon Kyung Ho), yang ditemui Jang Tae Young di persimpangan hidup dan mati.
Ada juga pemeran lain yaitu penjudi legendaris Kwak Dong Wook (Jo Woo Jin), yang mengajari Jang Tae Young seni poker.
Trailer menampilkan sekilas tentang jajaran karakter beragam dan dunia perjudian internasional berskala besar, yang cocok untuk grand finale dari seri Tazza.
Trailer ini mengikuti transformasi Jang Tae Young, seorang penjudi berbakat alami, dan Park Tae Young yang brilian dan pekerja keras, menggoda penonton.
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