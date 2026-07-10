Selamat! Film The Eyes ditonton 1 Juta Penonton dalam Waktu SIngkat

Pemeran Film The Eyes. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Diperankan aktris Korea berbakat, Shin Min Ah, film bertajuk The Eyes dikabarkan telah melampaui 1 juta penonton.
Dikutip dari Soompi, Jum’at (10/7), tentunya hal ini disambut antusias dan bahagia oleh para penggemarnya.
Sedangkan menurut Dewan Film Korea, film ini secara resmi melampaui 1 juta penonton pada sore hari tanggal 9 Juli.
Film bergenre thriller ini menghadirkan kisah Seo Jin (Shin Min Ah), seorang wanita yang secara bertahap kehilangan penglihatannya karena penyakit genetic.
Dalam keadaannya yang tak sempurna itu, ia harus berusaha menyelidiki kematian mencurigakan saudara kembarnya.
Menghadirkan berbagai alur cerita yang mencekam dan penampilan para pemeran hebat, The Eyes terus menarik penonton.
Hal itu mempertahankan momentum box office yang kuat, film ini kembali naik peringkat, menarik lebih banyak penonton di minggu kedua rilisnya daripada di minggu pertama.
Menghadirkan kebahagiaan untuk para pemeran serta kru, saat ini The Eyes berada di peringkat ke-6 di box office Korea 2026.
Untuk memperingati pencapaian tersebut, para pemeran Shin Min Ah, Kim Nam Hee, Lee Seung Ryong, dan Kim Young Ah berpose untuk foto grup perayaan.
Aktris yang memiliki nama asli Yang Min-A itu dikenal telah memerankan berbagai drama seperti A Love to Kill (2005), My Girlfriend Is a Gumiho (2010), Hometown Cha-Cha-Cha (2021).
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