Aulia Ramadhani
Selasa, 2 Juni 2026 | 15.36 WIB

Perlahan Kehilangan Penglihatannya, Shin Min Ah Bertekad Selidiki Kematian Saudara Kembarnya di Film The Eyes

Shin Min Ah. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Telah banyak memerankan berbagai judul drama, aktris Korea Shin Min Ah akan berperan di film The Eyes.

Dilansir dari Soompi, Senin (1/6), bergenre thriller, film itu telah merilis foto-foto terbaru yang makin membuat penasaran.

Film ini mengisahkan Seo Jin (Shin Min Ah), penglihatannya perlahan mengilang karena penyakit genetic, ia juga mulai menyelidiki kematian mencurigakan saudara kembarnya.

Pada foto yang dibagikan, memperlihatkan Seo Jin sedang mengembangkan foto di ruang gelap yang bermandikan cahaya merah.

Meskipun penglihatannya secara bertahap menurun karena penyakit keturunan, Seo Jin terus bekerja sebagai fotografer, mengekspresikan dunianya yang unik melalui lensa kamera.

Modelnya, Hyun Min, menunjukkan pose di studio sambil berbicara dengan Seo Jin, menimbulkan rasa ingin tahu tentang hubungan rumit di antara keduanya.

Gambar terpisah dari saudara kembar Seo Jin, Seo In, yang tersenyum cerah mengenakan pakaian putih, semakin meningkatkan antisipasi terhadap penampilan Shin Min Ah dalam peran ganda.

Ekspresi tegang terlihat Seo Jin menuju rumah saudara perempuannya yang hilang bersama Mi Kyung, petugas polisi yang ditugaskan untuk melindunginya.

Gambar lain menangkap detektif Do Hyuk (Kim Nam Hee) berdiri membeku di tengah kerumunan dengan ekspresi terkejut.

Foto-foto tambahan mengisyaratkan titik balik baru dalam cerita, menunjukkan Do Hyuk mengunjungi Seo Jin saat ia mengenakan perban di matanya, saksikan film The Eyes pada 24 Juni.

