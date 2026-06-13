Lee Junho Akan Bintangi Drama Komedi Romantis Baru Bertajuk Embassy for Foreign Monsters in Korea?

Lee Junho (Soompi)
JawaPos.com - Sukses memerankan King The Land, aktor Korea Lee Junho mungkin akan membintangi drama baru sebagai dewa air di Embassy for Foreign Monsters in Korea.
Dilansir dari laman Soompi, Sabtu (13/6), sebuah media melaporkan bahwa Lee Junho akan berperan sebagai pemeran utama pria dalam drama itu.
Kemudian agensi Lee Junho, O3 Collective, menyatakan, "Aktor kami telah menerima tawaran untuk drama baru 'Embassy for Foreign Monsters in Korea'."
Dengan antusias, agensi juga menyebutkan bahwa sang aktor sedang mempertimbangkannya secara positif.
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Makin dinanti, drama komedi romantis misterius ini menyoroti tentang seorang diplomat pemula manusia yang secara tidak sengaja ditugaskan ke kedutaan.
Ia bertugas mengelola monster yang tinggal di Korea Selatan dan seorang duta besar yang ternyata adalah naga yang menyamar.
Dilaporkan bahwa Lee Junho telah ditawari peran Cha Yeon, seorang dewa air yang mengendalikan air.
Ia adalah kepala kedutaan paling misterius di dunia dan makhluk gaib, seekor naga yang tidak dapat meninggalkan negeri ini selama 1.200 tahun.
Menariknya, drama ini akan disutradarai oleh sutradara produksi Bae Hyun Jin dari Hierarchy dan ditulis oleh Shin Ha Eun dengan karyanya Hometown Cha-Cha-Cha.
Dilaporkan bahwa drama ini dijadwalkan tayang perdana pada tahun 2027 melalui tvN, siapkah kamu menyaksikannya?
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