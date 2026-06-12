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Aulia Ramadhani
Jumat, 12 Juni 2026 | 22.28 WIB

Tuai Perhatian, Park Ji Hyun Bicarakan Lawan Mainnya, Seo In Guk hingga Karakternya di Drama See You at Work Tomorrow!

Park Ji Hyun. Sumber Foto: Soompi - Image

Park Ji Hyun. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Setelah sebelumnya sukses memerankan Forbidden Fairytale, aktris Korea Park Ji Hyun akan berperan di drama See You at Work Tomorrow!, ia pun berbagai tentang proyek barunya

Dikutip dari Soompi, Jum’at (12/6), pemeran utama drama ini adalah Park Ji Hyun, dimana ia menjadi Cha Ji Yoon, seorang pekerja kantoran yang terjebak dalam rutinitas karier.

Bertemu bosnya yang menyebalkan, Kang Si Woo (Seo In Guk), ia akhirnya memulai awal baru baik dalam karier maupun kehidupan cintanya.

Menjelaskan mengapa ia memilih untuk bergabung dengan proyek ini, Park Ji Hyun berbagi, “Naskahnya sendiri sangat menyenangkan karena menceritakan kisah realistis.”

Menurutnya, pekerjaan dan cinta adalah dua hal terpenting dalam hidup, tetapi keduanya juga tampaknya tetap menjadi beberapa tantangan tersulit.

Menggambarkan karakter Cha Ji Yoon, Park Ji Hyun berkata, “Ia adalah seseorang yang memberikan segalanya untuk pekerjaan dan cinta, namun ia lebih mudah terluka.”

Dikenal karena memerankan karakter-karakter yang kuat, Park Ji Hyun akan menampilkan sisi dirinya yang lebih membumi dan menyenangkan melalui drama ini.

“Rasanya istimewa bisa memerankan karakter yang begitu menyenangkan dalam proyek yang berfokus pada romansa,” katanya.

“Karakter saya jarang berakhir menemukan cinta di drama-drama sebelumnya, jadi saya senang kali ini saya bisa menceritakan kisah cinta yang manis.”

Berbicara tentang lawan mainnya, Seo In Guk, Park Ji Hyun mengungkap,  “Dia memberikan banyak ide selama syuting dan membantu menciptakan lingkungan  yang nyaman.”

Editor: Hanny Suwindari
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