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Leni Setya Wati
Sabtu, 4 Juli 2026 | 21.21 WIB

Drama A Man's Man Gaet Bae Sung Woo dan Park Jeong Min, Adaptasi Webtoon Populer

Ilustrasi photo dari x @soompi
Ilustrasi photo dari x @soompi
 
JawaPos.com - Bae Sung Woo dikabarkan tengah mempertimbangkan tawaran untuk membintangi drama Korea terbaru berjudul A Man's Man.
 
Ia akan beradu akting dengan Park Jeong Min yang sebelumnya lebih dulu dilaporkan sedang dalam tahap pembicaraan untuk menjadi pemeran utama.
 
Pada 3 Juli, agensi Bae Sung Woo, Artist Company, mengonfirmasi bahwa sang aktor telah menerima tawaran membintangi A Man's Man dan saat ini sedang meninjaunya secara positif.
 
Meski demikian, detail mengenai karakter yang ditawarkan kepada Bae Sung Woo masih belum diungkap.
 
Sebelumnya, Park Jeong Min dikabarkan mendapat tawaran untuk memerankan tokoh utama bernama Han Yu Hyeon.
 
Karakter tersebut merupakan seorang eksekutif jenius yang berhasil mencapai puncak karier sebagai CEO, tetapi kehilangan orang-orang yang paling berharga dalam hidupnya.
 
Ia kemudian memperoleh kesempatan kembali ke masa lalu untuk memperbaiki kesalahan dan mengubah masa depannya.
 
Drama A Man's Man diadaptasi dari web novel populer yang kemudian diangkat menjadi webtoon pada 2020.
 
Karya tersebut menjadi salah satu IP sukses dengan total lebih dari 470 juta pembaca di seluruh dunia berkat kisahnya yang memadukan dunia bisnis, perjalanan waktu, dan kesempatan kedua dalam hidup.
 
Proyek ini juga akan disutradarai oleh Kim Hee Won, sutradara yang sebelumnya menggarap serial Disney+ Light Shop. Kehadiran Kim Hee Won di kursi sutradara semakin meningkatkan ekspektasi penggemar terhadap adaptasi live-action ini.
 
Apabila Bae Sung Woo resmi bergabung, A Man's Man akan menjadi kolaborasinya dengan Park Jeong Min dalam drama yang diprediksi menghadirkan persaingan sengit di dunia korporasi sekaligus kisah emosional tentang penyesalan, ambisi, dan kesempatan untuk memulai kembali.
 
Hingga kini, pihak produksi masih belum mengumumkan jadwal syuting maupun tanggal penayangan resmi drama tersebut.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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