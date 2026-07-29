Park Jeong Min, Seolhyun, Lee Sang Yi, hingga Lee Kwang Soo Bintangi Drama Baru 'The Man'

JawaPos.Com - Disney+ mengumumkan deretan pemain untuk drama Korea terbaru The Man, adaptasi dari webtoon dengan lebih dari 470 juta pembaca di seluruh dunia.

Diutip dari soompi, proyek ini akan dipimpin oleh Park Jeong Min bersama deretan aktor dan aktris ternama seperti Bae Sung Woo, Kim Ji Hyun, Jung Moon Sung, Moon Sang Hoon, Kim Min, Lee Jung Eun, Kim Dae Myung, Lee Sang Yi, Lee Kwang Soo, serta Seolhyun yang tampil sebagai pemeran spesial.

Drama The Man mengisahkan Han Yoo Hyun, seorang pria yang mengabdikan hidupnya demi meraih kesuksesan hingga menjadi CEO perusahaan besar.

Namun, ketika kehilangan segalanya dalam sekejap, ia secara misterius kembali ke masa 20 tahun lalu saat masih menjadi karyawan baru. Kesempatan kedua itu dimanfaatkannya untuk memperbaiki berbagai penyesalan dan mengubah masa depannya.

Park Jeong Min memerankan Han Yoo Hyun, karakter utama yang dikenal memiliki kemampuan eksekusi luar biasa dan berhasil menjadi CEO termuda di perusahaannya.

Setelah kembali ke masa lalu, Yoo Hyun berusaha menata ulang hidupnya sambil menghadapi berbagai tantangan baru di dunia kerja.

Yoo Hyun akan bertemu beragam rekan dengan karakter unik. Bae Sung Woo berperan sebagai Kim Hyun Min, wakil manajer yang terlihat cuek tetapi memiliki intuisi tajam.