Park Jung Min, Bae Sung Woo hingga Lee Kwang Soo Bintangi Serial Baru Disney+ Sangnamja

park jung min (sumber dispatch)
JawaPos.com – Disney+ mengumumkan deretan pemeran utama drama terbaru Sangnamja. Dikutip dari dispatch, Drama yang disutradarai Kim Hee Won ini akan dipimpin oleh Park Jung Min, didampingi sederet aktor ternama seperti Bae Sung Woo, Kim Ji Hyun, Jung Moon Sung, Moon Sang Hoon, Kim Min, Lee Jung Eun, Kim Dae Myung, Lee Sang Yi, serta penampilan spesial Kim Seol Hyun dan Lee Kwang Soo.
Sangnamja diadaptasi dari webtoon Naver dengan total lebih dari 470 juta pembaca secara global. Karya tersebut telah diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk Inggris, Jepang, Indonesia, dan Thailand.
Ceritanya mengikuti perjalanan seorang pria yang berhasil menjadi CEO perusahaan besar karena hanya mengejar kesuksesan, tetapi kehilangan segalanya dalam semalam.
Tak disangka, ia mendapat kesempatan kembali ke masa ketika masih menjadi karyawan baru 20 tahun sebelumnya untuk memperbaiki hidupnya.
Park Jung Min memerankan Han Yoo Hyun, pekerja berbakat yang berhasil naik dari staf biasa hingga menjadi CEO termuda berkat kemampuan eksekusi dan insting bisnisnya.
Setelah hidupnya runtuh, ia kembali ke masa lalu dan berusaha mengubah setiap keputusan yang dahulu menjadi penyesalan, demi menciptakan masa depan yang berbeda.
Perjalanan Yoo Hyun di perusahaan Hanseong Electronics akan diwarnai kehadiran karakter-karakter dengan kepribadian kuat. Bae Sung Woo berperan sebagai Kim Hyun Min, wakil manajer yang tampak cuek tetapi memiliki wawasan tajam.
Kim Ji Hyun memerankan Choi Min Hee, sosok perfeksionis yang sukses menyeimbangkan karier dan keluarga, sementara Jung Moon Sung tampil sebagai Kim Young Gil, mantan insinyur yang dikenal teliti dan gigih. Moon Sang Hoon berperan sebagai mentor Yoo Hyun, Park Seung Woo, sedangkan Kim Min menjadi karyawan muda penuh semangat bernama Lee Chan Ho.
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