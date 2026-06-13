Tiket Konser BTS World Tour Arirang di Jakarta Ludes Terjual Hanya dalam Waktu 11 Menit

JawaPos.com - BTS kembali menunjukkan daya tarik luar biasa di Indonesia setelah seluruh tiket konser BTS World Tour Arirang di Jakarta habis terjual dalam waktu 11 menit.

Dikutip dari akun Instagram @genvoice.id pada Sabtu (13/6), penjualan umum yang dibuka secara daring langsung diserbu oleh penggemar dari berbagai daerah. Tingginya permintaan membuat antrean virtual dipenuhi ratusan ribu calon pembeli yang berusaha mendapatkan tiket.

Seluruh kategori tiket terjual dengan sangat cepat sejak sistem penjualan dibuka. Tiket kategori VIP yang dibanderol lebih dari Rp 5 juta menjadi salah satu kategori yang paling cepat habis. Selain itu, kategori Platinum Floor juga ludes hanya dalam hitungan detik karena tingginya minat penggemar.

Persaingan mendapatkan tiket berlangsung sangat ketat sepanjang proses penjualan. Banyak penggemar mengaku harus menunggu lama di ruang antrean virtual tanpa jaminan memperoleh tiket.

Meski demikian, semangat para penggemar untuk menyaksikan penampilan BTS secara langsung tidak surut sedikit pun.

Di tengah padatnya proses pembelian, solidaritas antar penggemar menjadi perhatian di media sosial. Tagar dan seruan "ARMY help ARMY" ramai digunakan untuk saling berbagi informasi terkait sistem penjualan tiket.

Sejumlah penggemar juga membantu memberikan panduan serta memperbarui informasi mengenai ketersediaan tiket secara berkala.

Antusiasme besar tersebut mencerminkan tingginya kerinduan ARMY Indonesia terhadap BTS. Kembalinya aktivitas grup secara lengkap menjadi faktor utama yang mendorong tingginya minat terhadap konser tersebut.

Penjualan tiket yang habis dalam 11 menit sekaligus menegaskan besarnya pengaruh BTS dan kekuatan fandom mereka di Indonesia.