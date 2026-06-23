Dapat Pujian Bebi Romeo, Duo Antonia Rilis Mini Album Suara Hati

Duo Antonia. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Di balik terbentuknya duo vokal Duo Antonia, tersimpan semangat dan suara hati perempuan untuk bertahan, harapan, dan kejujuran.
Duo Antonia yang beranggotakan Dona Antonia dan Eriska Millen lahir dari penyintas kanker yang sangat mencintai musik. Salah satu anggotanya, Dona, mengidap penyakit kanker payudara namun berhasil sembuh.
"Aku seorang cancer survivor yang berhasil sembuh. Aku curahkan energi buat menulis dan musik, sampai akhirnya aku ketemu sama Millen yang kebetulan cocok banget," cerita Dona Antonia dalam jumpa pers di bilangan Jakarta Selatan.
Bagi Dona, musik bukan sekadar pelarian, tapi panggilan hati setelah ia berhasil melewati salah satu fase terberat dalam hidupnya. Pengalaman melawan kanker mengubah cara Dona dalam memandang waktu, mimpi, dan hidup itu sendiri.
Dari sana, musik tidak lagi menjadi sekadar hobi, melainkan ruang untuk bertahan, bercerita, sekaligus menemukan kehidupan yang baru.
"Setelah melewati semuanya, saya sadar hidup bisa berubah kapan saja. Musik akhirnya menjadi tempat saya kembali pulang," kata Dona.
Duo Antonia hadir dengan gebrakan di industri musik Indonesia dengan merilis mini album bertajuk Suara Hati yang produser musiknya dipercayakan kepada Bebi Romeo. Mini album tersebut memuat 6 lagu di dalamnya, merepresentasikan curahan hati, pengalaman, dan perasaan perempuan.
Bebi Romeo mengungkapkan, memproduseri penyanyi sangat tidak mudah bagi dirinya. Tapi ketika ada Duo Antonia, dia mengaku langsung tertarik dan bersemangat.
"Begitu ngobrol sama Dona, aku langsung klop. Pas dengerin suara Millen aku merasa cocok. Mereka duo dan lagunya kuat. Millen punya karakter, bisa jadi sesuatu yang beda di industri. Aku cocok banget pegang proyek ini," ungkap Bebi Romeo.
Lagu Duo Antonia yang mendapat arahan dan masukan langsung dari Bebi Romeo di mini album Suara Hati adalah lagu berjudul Bukan Denganku.
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