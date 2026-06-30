Sinopsis Film The Book Thief (2013): Keingintahuan Seorang Anak-Anak pada Masa Perang Dunia Kedua

Poster film The Book Thief (2013) (IMDb)
JawaPos.com - Perang memakan banyak korban, terutama perang yang disebabkan oleh kebencian terhadap suatu kelompok tertentu. Karena kebencian dari satu orang dapat menular ke banyak orang, sehingga banyak orang membenci seseorang tanpa alasan pasti.
Akibatnya, banyak orang kehilangan teman, sahabat, bahkan keluarga mereka, hanya karena mereka memiliki identitas yang sama dengan kelompok ditargetkan.
Mereka yang telah melewati perang akan tahu, mengerti dan mendambakan perdamaian sehingga tidak lagi perlu pertumpahan darah.
Liesel (Sophie Nelisse) adalah salah satu korban Perang Dunia 2 yang memiliki kisah unik pada masa remajanya.
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Liesel adalah seorang pecinta buku. Buku pertamanya ia dapatkan dari memungut sebuah buku dekat makam saudara laki-lakinya.
Setelah mengubur putranya, ibu Liesel harus menitipkan Liesel ke pasangan Hans (Geoffrey Rush) dan Rosa (Emily Watson) Hubermann, karena ia adalah seorang komunis. Ideologinya dapat membahayakan Liesel.
Begitu sampai di rumah barunya, ia segera bertemu dengan anak tetangganya, Rudy (Nico Liersch). Mereka segera menjadi teman karena pergi ke sekolah yang sama.
Pada hari pertama di sekolah, guru menyuruh Liesel untuk menuliskan namanya di papan. Tapi ternyata Liesel tidak bisa membaca dan menulis, sehingga ia hanya bisa menulis tiga X besar. Setelah itu, ia sering diledek oleh teman-temannya.
Bahkan salah satu anak laki-laki mengejeknya dan menyuruhnya untuk membaca sebuah buku. Liesel dengan berani melawan bocah itu dengan memukulinya.
Hans, yang menyadari bahwa Liesel tidak bisa membaca, segera mengajari Liesel membaca dengan bantuan buku pertamanya. Sejak saat itu Liesel terobsesi dengan apa pun yang bisa ia baca.
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