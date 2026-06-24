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Banu Adikara
Rabu, 24 Juni 2026 | 21.56 WIB

Supergirl: Film Gelap Khas DC dengan Sentuhan 'Guardians of The Galaxy'

Supergirl. (DC) - Image

Supergirl. (DC)

JawaPos.com - Film-film Marvel dan DC biasanya punya tone yang berbeda.

DC kerap menghadirkan karya yang didominasi oleh kesenduan, kemarahan dan kegelisahan sehingga warna setiap film yang disajikan cenderung gelap.

Sementara, Marvel seringkali dianggap memiliki karya yang lebih 'ceria' dengan dominasi warna-warni mencolok pada desain karakternya. Keceriaan ini juga ditambah dengan kekonyolan para karakter di sederet adegan tiap rilisan.

Lalu, apa jadinya jika dua kutub yang berlawanan ini dijadikan dalam satu film?

Jawabannya mungkin ada di film terbaru DC, Supergirl.

Film yang dibintangi oleh Milly Alcock ini disutradarai oleh Craig Gillepsie dan diproduseri oleh James Gunn.

Nama kedua adalah sosok yang bertanggung jawab atas trilogi film Marvel, Guardians of The Galaxy.

Meski tidak menjadi sutradara langsung seperti di Superman pada 2025, campur tangan James Gunn dalam Supergirl tetap sangat terasa.

Apa yang terjadi di trilogi Guardians of The Galaxy juga teraplikasi di Supergirl: perjalanan mengarungi luar angkasa, petualangan dari satu planet ke planet lain, pertempuran seru, dan musik-musik jadul yang memantik nostalgia.

Kisah Sepupu Superman

Supergirl mengisahkan tentang Kara Zor-El (Milly Alcock), salah satu dari dua bangsa Planet Kripton selain Superman yang masih hidup di galaksi.

Editor: Banu Adikara
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