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Leni Setya Wati
Rabu, 24 Juni 2026 | 01.13 WIB

Lee Sun Bin Dipastikan Bintangi Film Komedi The Taste of Prison, Siap Tampil dengan Pesona Baru

Ilustrasi gambar dari Pinterest @aryani

 

JawaPos.com - Aktris berbakat Lee Sun Bin kembali menyapa penggemar dengan proyek layar lebar terbaru.
 
Kali ini, ia dipastikan bergabung dalam film komedi bertajuk The Taste of Prison, sebuah karya yang menawarkan kisah unik dengan latar kehidupan di balik jeruji besi.
 
Keterlibatan Lee Sun Bin langsung mencuri perhatian publik. Dikenal mampu membawakan berbagai karakter dengan meyakinkan, sang aktris kini siap mengeksplorasi sisi komedinya melalui cerita yang dipenuhi humor segar, kejadian tak terduga, dan dinamika para penghuni penjara.
 
Dilansir dari laman sportalkorea, dalam The Taste of Prison, Lee Sun Bin akan beradu akting dengan Jung Kyung Ho, yang memerankan sipir penjara teladan bernama Lee Joon Ho.
 
Sementara itu, Kim Jae Hyuk juga dikabarkan bergabung sebagai salah satu karakter penting yang menjadi pemicu berbagai peristiwa kocak sepanjang cerita.
 
Film ini mengangkat premis yang tidak biasa, memadukan komedi dengan kisah hangat tentang hubungan antarmanusia di lingkungan penjara.
 
Lewat alur yang ringan namun menghibur, The Taste of Prison diharapkan mampu menghadirkan pengalaman menonton yang berbeda bagi para penikmat film Korea.
 
Bergabungnya Lee Sun Bin pun semakin meningkatkan antusiasme penggemar.
 
Banyak yang menantikan chemistry sang aktris dengan jajaran pemain lainnya, sekaligus penasaran melihat transformasinya dalam karakter baru yang diyakini akan memperlihatkan pesona berbeda dari proyek-proyek sebelumnya.
 
Jika seluruh proses produksi berjalan sesuai rencana, The Taste of Prison berpotensi menjadi salah satu film Korea yang paling dinantikan dan siap menghadirkan tawa sekaligus kehangatan bagi penonton.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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