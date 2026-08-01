Kim Sejeong, Bae Hyun Sung, dan Jo Han Gyeol Main Drama Fantasi 'The Queen, a High School Girl'

JawaPos.com – Kim Sejeong menjadi pemeran utama dalam drama terbaru 'The Queen, a High School Girl'. Kabar tersebut diumumkan oleh Studio Dragon.

Deretan pemain utama yang juga menghadirkan Bae Hyun Sung dan Jo Han Gyeol. Menurut Studio Dragon yang dikutip Dispatch, drama ini akan tayang eksklusif di TVING pada tahun 2027.

Diadaptasi dari webtoon, 'The Queen, a High School Girl' mengangkat kisah fantasi yang memadukan aksi, komedi, dan perjalanan lintas waktu.

Ceritanya mengikuti seorang ratu Dinasti Joseon yang meninggal akibat intrik istana, lalu terbangun 400 tahun kemudian di dalam tubuh seorang siswi SMA yang menjadi korban perundungan.

Dispatch melaporkan bahwa sang ratu kemudian menggunakan kemampuan bertarungnya untuk memberi pelajaran kepada para pelaku bullying.

Kim Sejeong memerankan Kim Cheong Ha, ratu sekaligus pendekar terbaik di era Joseon. Setelah bereinkarnasi ke tubuh siswi bernama Kim Da Jin, ia mulai menghadapi para pembully dengan wibawa seorang ratu dan naluri seorang pejuang. Perpaduan karakter tersebut dijanjikan menghadirkan aksi yang memuaskan sekaligus cerita yang penuh emosi.

Kim Sejeong mengaku antusias sekaligus merasa tertantang. Menurut Dispatch, Kim Sejeong mengatakan bahwa Cheong Ha merupakan karakter yang merangkum berbagai sisi dari tokoh-tokoh yang pernah ia perankan sebelumnya.