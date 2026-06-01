JawaPos.com - Girl group ITZY bagikan kisah di balik naiknnya lagu mereka "THAT'S A NO NO" yang belakangan kembali populer.

Pada 26 Mei 2026, ITZY tampil sebagai bintang tamu dalam program radio MBC FM4U Hope at Noon with Kim Shin Young.

Dalam kesempatan tersebut, para member membahas fenomena viral yang membuat lagu lama mereka kembali mendapatkan perhatian publik.

Ketika ditanya mengenai respons mereka terhadap kebangkitan "THAT'S A NO NO", Chaeryeong mengaku tidak pernah membayangkan lagu tersebut akan menerima perhatian sebesar sekarang.

Yuna juga mengungkapkan rasa harunya terhadap respon positif dan dukungan yang diberikan publik.

Salah satu cerita yang paling menarik datang dari Ryujin. Ia mengungkap bahwa aktris Lee Sun Bin ternyata sudah lebih dulu yakin lagu tersebut akan sukses besar.

Menurut Ryujin, sang aktris menghadiri konser ITZY dan langsung menghubunginya setelah acara selesai.

"Begitu konser berakhir, dia berkata ingin melakukan video call denganku. Saat aku meneleponnya, dia langsung berkata, 'Kalian gila? Serius. Kenapa tidak tampil di acara musik? Lagu itu pasti akan sukses. Kalian harus mempromosikannya,'" ungkap Ryujin mengutip dari Naver.

Dari hal tersebut membuat para member semakin berterima kasih kepada Lee Sun Bin yang terus mendukung mereka.

Yuna bahkan mengirim pesan video khusus kepada Sun Bin dengan mengungkapkan saat sang aktris memilih lagu, mereka akan bekerja lebih keras lagi saat promosi.

Chaeryeong juga menyampaikan rasa terima kasihnya karena Lee Sun Bin sering memberikan pujian dan dukungan sejak pertama kali bertemu mereka.

Sementara itu, Lia berterima kasih karena Sun Bun telah meluangkan waktu datang ke konser dan selalu memberikan perhatian kepada Ryujin. Yeji pun memuji ketulusan sang aktris.