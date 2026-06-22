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Leni Setya Wati
Selasa, 23 Juni 2026 | 04.20 WIB

Bukan Sekadar Aksi! Husbands in Action Suguhkan Misi Penyelamatan yang Kocak dan Menegangkan

Ilustrasi gambar dari pinterest

 

JawaPos.com - Netflix kembali menghadirkan tontonan Korea yang siap memacu adrenalin sekaligus mengundang gelak tawa.
 
Berjudul Husbands in Action, film aksi-komedi ini mempertemukan Gong Myung, Jin Sun Kyu, dan Kim Ji Suk dalam kisah penuh kekacauan yang lahir dari hubungan tak biasa.
 
Di balik ledakan aksi dan kejar-kejaran menegangkan, film ini menyuguhkan dinamika dua pria yang sama-sama memiliki ikatan dengan seorang wanita.
 
Perbedaan karakter mereka justru menjadi bumbu utama yang membuat setiap adegan terasa menghibur sekaligus menegangkan.
 
Sinopsis Husbands in Action
Hwang Choong Sik (Jin Sun Kyu) adalah seorang detektif narkotika yang telah menghabiskan bertahun-tahun memburu organisasi kriminal.
 
Saat ia mengira perjuangannya akhirnya membuahkan hasil setelah berhasil menangkap gembong narkoba, sebuah kabar mengejutkan mengubah segalanya.
 
Mantan istrinya tiba-tiba diculik oleh kelompok kriminal yang ingin membalas dendam.
 
Demi menyelamatkan wanita tersebut, Choong Sik tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan Lee Min Seok (Gong Myung), seorang dokter hewan yang kini menjadi suami baru sang mantan istri.
 
Pertemuan dua pria dengan kepribadian yang bertolak belakang itu memicu berbagai situasi kocak.
 
Meski kerap berdebat dan saling meremehkan, keduanya harus mengesampingkan rasa canggung demi menghadapi para penjahat yang semakin berbahaya.
 
Di sisi lain, Kim Ji Suk tampil sebagai Ma Do Joon, sosok pemimpin baru sindikat narkoba yang licik dan penuh ambisi.
 
Kehadirannya membuat misi penyelamatan berubah menjadi pertarungan hidup dan mati yang dipenuhi aksi spektakuler.
 
Chemistry Unik Jadi Daya Tarik Utama
Salah satu kekuatan Husbands in Action terletak pada chemistry Gong Myung dan Jin Sun Kyu.
 
Perbedaan usia, profesi, hingga cara berpikir keduanya menciptakan momen-momen komedi yang mengalir alami di tengah ketegangan cerita.
 
Sementara itu, Kim Ji Suk berhasil menghadirkan sosok antagonis yang karismatik sekaligus mengintimidasi, sehingga konflik dalam film terasa semakin intens.
 
Dengan perpaduan aksi yang seru, humor yang segar, dan kisah persahabatan tak terduga, Husbands in Action menjadi pilihan menarik bagi pencinta film Korea yang menginginkan hiburan lengkap dalam satu paket.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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