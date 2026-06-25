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Leni Setya Wati
Jumat, 26 Juni 2026 | 02.00 WIB

Husbands in Action Kuasai Tangga Popularitas Asia, Komedi Jin Seon Kyu Bikin Penonton Global Jatuh Hati

IIlustrai photo dari x @94o526_

 

 
JawaPos.com - Film aksi-komedi terbaru Netflix, Husbands in Action, tengah menciptakan gelombang antusiasme di berbagai negara Asia.
 
Sejak tayang perdana pada 19 Juni 2026, film ini melesat ke puncak tangga streaming di sejumlah wilayah, membuktikan daya tariknya yang mampu menembus batas bahasa dan budaya.
 
Di balik kesuksesan tersebut, nama Jin Seon Kyu menjadi sorotan utama.
 
Aktor berbakat ini kembali memamerkan kemampuan komedinya yang khas—mengocok perut penonton lewat humor spontan, ekspresi jenaka, dan akting yang terasa begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari.
 
Tak heran jika penonton dari berbagai belahan dunia langsung jatuh hati pada karakternya.
 
Husbands in Action menawarkan premis yang tak biasa. Kisahnya mengikuti dua pria yang terikat oleh satu wanita yang sama—mantan suami dan suami saat ini—yang terpaksa bekerja sama dalam sebuah misi berbahaya setelah sang istri diculik oleh kelompok kriminal.
 
Situasi canggung yang dipenuhi konflik pribadi itu berubah menjadi petualangan penuh aksi, tawa, dan kejutan tak terduga.
 
Sebagai Choong Sik, Jin Seon Kyu menghadirkan karakter yang kerap terjebak dalam kekacauan, namun tetap berhasil mencuri simpati.
 
Dengan timing komedi yang tajam dan karisma yang kuat, ia menjadikan setiap adegan terasa hidup sekaligus menghibur.
 
Daya tarik film ini semakin kuat berkat chemistry mengesankan antara Jin Seon Kyu dan Gong Myung.
 
Adu mulut yang kocak, kerja sama yang serba canggung, hingga momen-momen emosional di antara keduanya sukses menciptakan dinamika yang membuat penonton sulit berpaling dari layar.
 
Tak hanya berjaya di Asia, Husbands in Action juga menunjukkan taringnya di panggung internasional.
 
Film ini berhasil menembus jajaran film non-Inggris paling populer di Netflix dan meraih perhatian besar dari penonton global, memperkuat posisinya sebagai salah satu tontonan Korea paling bersinar tahun ini.
 
Dengan racikan aksi yang seru, humor yang segar, dan penampilan memikat Jin Seon Kyu, Husbands in Action membuktikan bahwa sebuah cerita sederhana bisa menjelma menjadi fenomena global ketika dibawakan dengan cara yang tepat.
 
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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