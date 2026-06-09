Romantis! Mawar Eva de Jongh Nonton Konser Grup EXO bersama Bryan Domani

JawaPos.com - Belakangan ini, Mawar Eva de Jongh menjadi penyanyi asal Indonesia yang beruntung karena bisa melihat konser idolanya yaitu boygrup Korea EXO di Jakarta.

Momen bahagia itu ia sampaikan melalui media sosial Instagram-nya @mawar_eva yang menjadi perhatian penggemar.

Di postingan tersebut, ia juga menulis caption, “Mawar kecil is very happy,” tulisnya dengan penuh antusias dan bahagia.

Dalam konser itu, ia memakai kostum special berwarna hitam putih untuk melihat boygrup yang beranggotakan D.O., Chanyeol, Sehun, Kai, Suho, Xiumin, Baekhyun, Chen, Lay.

Tak hanya itu, penyanyi bersuara emas itu didampingi kekasihnya yaitu aktor ternama Bryan Domani.

Saat mereka datang menghampiri penggemar di Jakarta memang langsung disambut antusias oleh para penggemarnya.

Banyak penggemar termasuk Mawar merasa bahagia dapat melihat idolanya dalam konser bertajuk EXO PLANET #6 ExhOrizon di Jakarta.

Penggemar pun turut berkomentar, “Happy banget lihat Mawar kecil nonton bias nya,” kata @kuykoreapedia

Ada juga yang menulis, “Aaa gemes banget kalian, fangirling ditemenin dan disupport ayang,” kata akun @bdmj.moment