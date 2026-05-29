Aulia Ramadhani
Jumat, 29 Mei 2026 | 20.50 WIB

Gabung Acara Variety Farm Operation: Go Go Farm, Aktor Lee Kwang Soo, Kim Woo Bin, dan Doh Kyung Soo EXO Tunjukkan Kekompakan

Lee Kwang Soo, Kim Woo Bin, dan Doh Kyung Soo:. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Menunjukkan keseruan tiada henti, aktor Korea Lee Kwang Soo, Kim Woo Bin, dan Doh Kyung Soo EXO akan pergi ke sebuah peternakan untuk acara variety baru ‘Farm Operation: Go Go Farm.’

Dilansir dari Soompi, Jum’at (29/5), mereka juga terkejut saat sapi-sapi kabur dari peternakan mereka dalam acara variety baru, yang pastinya sangat ditunggu penggemar

Pada 28 Mei, acara variety tvN yang akan datang, Farm Operation: Go Go Farm, merilis tanggal tayang perdananya pada 19 Juni pukul 20.35 KST dan meluncurkan video teaser dan poster pertamanya.

Berada di pulau Jeju yang indah, acara baru ini mengikuti Lee Kwang Soo, Kim Woo Bin, dan Doh Kyung Soo saat mereka menjalani pengalaman menginap di peternakan yang luar biasa.

Dalam teaser yang baru dirilis, saat dengan tenang menikmati makan pertama mereka bersama staf peternakan, namun dikejutkan dengan berita yang mengejutkan dimana sapi-sapi telah kabur.

Dalam sekejap, Lee Kwang Soo, Kim Woo Bin, dan Doh Kyung Soo membeku dan menatap pemilik peternakan untuk meminta bantuan.

Kemudian dijawab dengan gugup, “Tapi pagarnya sudah diikat… apakah mereka berhasil lepas?, yang makin membuat panik.

Terlihat sapi-sapi yang kabur itu dengan santai berkeliaran di luar pagar, meningkatkan antisipasi akan kehidupan yang penuh gejolak dan kelucuan tiada henti.

Sementara itu, poster yang baru dirilis menangkap ketiga bintang tersebut berpose percaya diri seolah-olah mereka siap mengambil alih seluruh peternakan.

Mereka mengenakan topi koboi senada seperti tanda persahabatan, pakaian kerja menarik, sepatu bot kokoh, dan handuk yang dililitkan di leher.

Editor: Hanny Suwindari
