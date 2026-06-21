Semangat di Tengah Pemulihan Stroke, Anggia Novita Eks Istri Ferry Irawan Rilis OST Film Juminten Edan 

Anggia Novita mantan istri Ferry Irawan. (istimewa)
JawaPos.com - Di tengah proses pemulihan dari penyakit stroke yang sempat dialaminya, Anggia Novita mantan istri aktor Ferry Irawan terus semangat dalam berkarya.
Sebuah original soundtrack (OST) film berjudul Juminten Edan dirilis ke publik pada Kamis, 18 Juni 2026. Bagi perempuan yang biasa disapa Anggi, ini adalah kali pertama dia menjadi produser original soundtrack sebuah film yang akan tayang mulai 23 Juli 2026 di bioskop Tanah Air.
OST film Juminten Edan dengan judul sama ini diciptakan oleh musisi Kukuh Kudamai. Proses pengerjaannya memakan waktu sekitar 2 bulan. Adapun vokal dipercayakan kepada penyanyi asal Jogjakarta, Tania Dewi Astarina.
"Sebagai penyanyi yang sering menang lomba lagu daerah, karakter vokal Tania potensial membawakan lagu OST. Karena memang konsepnya tradisional. Sesuai dengan mood filmnya,"kata Anggi terkait alasan pemilihan Tania sebagai penyanyi lagu OST, dalam keterangan tertulis.
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Anggi melanjutkan, Tania juga termasuk penyanyi yang lumayan populer, khususnya di wilayah Jogjakarta. Kerja samanya dengan Dindin Hugo Agoesto sebagai arranger dan pencipta lagu Kukuh Kudamai juga dinilai lebih efektif sebagai sebagai satu tim mengingat mereka sama sama tinggal di Jogjakarta.
Dia juga mengungkapkan, selama memproduseri OST Juminten Edan, Anggi tidak memiliki kendala berarti meski ini adalah proyek perdananya. Ia hanya membutuhkan waktu untuk berdiskusi dengan pencipta, komposer dan produser, agar lagu OST ini benar-benar membawa karakter Juminten sebagai tokoh utama di film.
Dia juga mengaku terbantu berkat dukungan dari Trinity Optima Production yang sudah berpengalaman di industri musik Tanah Air.
Melalui PH yang dimilikinya, Digital Frame Production, tidak tanggung-tanggung, Anggi membuat lagu OST ini dalam dua genre, yakni genre pop dan keroncong, dengan irama sesuai alur cerita film Juminten Edan.
"Di tengah proses pembuatan OST, aku kasih masukan sedikit biar lebih memberikan nyawa pada filmnya. Karakter lagu harus Selasa sama filmnya. Orang yang tuna wicara, putus asa. Apa yang ada dalam hatinya diceritakan dalam lagu ini,"ungkap Anggi.
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