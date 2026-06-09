Kang Min Ah jadi Aktris Top dan Mantan Anggota Girl Group, Saksikan dalam Drama Love in Sync

Kang Min Ah. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Tahukah kamu, aktris Korea Kang Min Ah akan bermain dalam drama bertajuk Love in Sync, yang juga telah merilis foto-foto menariknya.
Dilansir dari Soompi, Selasa (9/6), drama ini bergenre komedi romantic, mengikuti kisah seorang wanita yang menolak empati dan seorang pria dengan banyak empati.
Ketika mereka mulai berbagi emosi satu sama lain melalui fenomena surealis, keduanya secara bertahap saling memahami dan tumbuh bersama.
Menariknya, Kang Min Ah berperan sebagai Yoo Ji An, seorang aktris dan mantan anggota girl group populer I WANT.
Terlihat kehidupan glamor sebagai seorang selebriti, ternyata Yoo Ji An kesulitan menjalin hubungan dekat karena dibesarkan di bawah pengawasan ketat sejak usia muda.
Dalam foto-foto yang baru dirilis, Yoo Ji An memikat dengan visualnya yang mempesona dan kehadiran menawannya.
Menariknya, ia menampilkan senyum cerah dan polos, ia menunjukkan daya tarik yang luas yaitu dengan mudah beralih antara imut dan dewasa.
Meskipun Yoo Ji An tampak dingin dan acuh tak acuh di luar, ia menyimpan kehangatan di dalam hatinya.
Namun menjadi perhatian adalah perkembangan pribadi Yoo Ji An saat ia semakin dekat dengan Cha Eun Hwan (Kim Myung Soo), dan secara bertahap mulai berubah.
Jika tak sabar, drama Love in Sync akan tayang perdana pada 4 Juli pukul 22:50 KST, tungguin kelanjutannya ya.
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan
Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"
Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo?