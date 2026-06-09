Kang Min Ah jadi Aktris Top dan Mantan Anggota Girl Group, Saksikan dalam Drama Love in Sync

JawaPos.com – Tahukah kamu, aktris Korea Kang Min Ah akan bermain dalam drama bertajuk Love in Sync, yang juga telah merilis foto-foto menariknya.

Dilansir dari Soompi, Selasa (9/6), drama ini bergenre komedi romantic, mengikuti kisah seorang wanita yang menolak empati dan seorang pria dengan banyak empati.

Ketika mereka mulai berbagi emosi satu sama lain melalui fenomena surealis, keduanya secara bertahap saling memahami dan tumbuh bersama.

Menariknya, Kang Min Ah berperan sebagai Yoo Ji An, seorang aktris dan mantan anggota girl group populer I WANT.

Terlihat kehidupan glamor sebagai seorang selebriti, ternyata Yoo Ji An kesulitan menjalin hubungan dekat karena dibesarkan di bawah pengawasan ketat sejak usia muda.

Dalam foto-foto yang baru dirilis, Yoo Ji An memikat dengan visualnya yang mempesona dan kehadiran menawannya.

Menariknya, ia menampilkan senyum cerah dan polos, ia menunjukkan daya tarik yang luas yaitu dengan mudah beralih antara imut dan dewasa.

Meskipun Yoo Ji An tampak dingin dan acuh tak acuh di luar, ia menyimpan kehangatan di dalam hatinya.

Namun menjadi perhatian adalah perkembangan pribadi Yoo Ji An saat ia semakin dekat dengan Cha Eun Hwan (Kim Myung Soo), dan secara bertahap mulai berubah.