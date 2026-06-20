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Aulia Ramadhani
Sabtu, 20 Juni 2026 | 15.53 WIB

Hanya di Minggu Pertama, Album ‘II’ Karya RIIZE jadi Album Keempat yang Terjual 1 Juta Kopi

RIIZE. Sumber Foto: Soompi - Image

RIIZE. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com - Menghabiskan minggu pertama dengan memukau, boygrup asal Korea RIIZE melakukan comeback dengan mini album kedua 'II' yang terjual sebanyak 1 juta kopi.

Dikutip dari laman Soompi, Sabtu (20/6), mereka juga memiliki lagu andalannya yang penuh energi Do your dance dan merilisnya pada 15 Juni.

Kabarnya Hanteo Chart mengungkap bahwa album tersebut  sudah terjual lebih dari 1 juta kopi, yang menjadi bukti bahwa karya tersebut disukai.

Dengan prestasi ini menjadikannya album keempat RIIZE yang mencapai sejarah tersebut dalam minggu pertama perilisannya.

Mereka sebelumnya juga telah melampaui penjualan 1 juta kopi di minggu pertama dengan album Get A Guitar, RIIZING, dan ODYSSEY.

RIIZE menjadi boy group K-pop tercepat dalam sejarah yang menggelar konser di Tokyo Dome setelah debut mereka.

Konser mereka di Lokasi tersebut juga dalam rangka merayakan sekitar dua tahun lima bulan sejak debut mereka pada September 2023.

Grup ini merupakan singkatan dari RISE&REALIZE, sebuah boygrup Korea Selatan beranggotakan tujuh orang di bawah naungan agensi SM Entertainment.

Memiliki anggota berbakat yang terdiri dari Shotaro, Eunseok, Sungchan, Wonbin, Sohee, dan Anton, namun Seunghan memutuskan untuk keluar karena suatu masalah.

Memikat perhatian, mereka memulai debut di Jepang pada tanggal 5 September 2024 dengan lagu berjudul LUCKY.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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