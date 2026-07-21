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Meuthia Nabila
Selasa, 21 Juli 2026 | 22.12 WIB

Rumor Produksi Musim Kedua Drakor 'Teach You A Lesson' Mencuat, Netflix Beri Pernyataan

Drakor 'Teach You A Lesson' musim kedua dirumorkan sedang didiskusikan / Foto : Netflix

 

JawaPos.com - Netflix telah angkat suara perihal rumor terkait, produksi musim kedua dari drakor 'Teach You a Lesson'.
 
Pada tanggal 21 Juli, seorang sumber dari industri melaporkan perkembangan dari drakor Netflix 'Teach You a Lesson.' 
 
Menurut sumber tersebut, drakor 'Teach You a Lesson' yang baru-baru ini menjadi populer secara internasional, telah memasuki tahap diskusi untuk produksi musim lanjutan.
 
Dikutip dari Soompi, menanggapi laporan tersebut perwakilan Netflix memberikan tanggapan singkat tentang kabar baik tersebut. 
 
“Saat ini, belum ada keputusan apapun terkait produksi musim kedua ‘Teach You a Lesson’.”
 
Setelah penayangannya selesai, drakor 'Teach You a Lesson' terus-menerus dikelilingi oleh rumor tentang musim kedua. 
 
Dalam episode terakhir di musim pertama terlihat jika ada isyarat, akan dimulainya babak baru dengan kasus lain.
 
Sutradara Hong Jong Chan juga sebelumnya telah menyatakan, keinginannya yang kuat untuk membuat musim kedua.
 
'Teach You a Lesson' berasal dari webtoon populer dengan judul yang sama, yang bercerita tentang Biro Perlindungan Hak Pendidikan, sebuah gugus tugas pemerintah yang dibentuk untuk mengembalikan otoritas guru, di era siswa yang sulit diatur, orang tua yang menuntut, dan sekolah yang kesulitan.
 
Drakor ini disutradarai oleh Hong Jong Chan, yang dikenal dengan karya-karyanya yang berwawasan sosial dan berfokus pada karakter seperti 'Juvenile Justice' dan 'Dear My Friends.'
 
Naskah drama ini ditulis oleh Lee Nam Kyu, yang telah mendapatkan pujian karena mampu menangkap realitas dengan kehangatan dan wawasan yang tajam, dalam drama-drama seperti 'Daily Dose of Sunshine' dan 'The Light in Your Eyes.'
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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