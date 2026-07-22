Rumor Season 2 Menguat, Netflix Beri Klarifikasi soal Kelanjutan Teach You a Lesson

teach you a lesson (x @soompi)
JawaPos.com – Rumor Teach You a Lesson 2 kembali mencuri perhatian. Setelah sukses menarik penonton di berbagai negara, muncul laporan yang menyebut Netflix tengah membahas produksi Season 2 untuk melanjutkan kisah serial tersebut.
Dikutip dari Soompi, pada 21 Juli, Teach You a Lesson dikabarkan telah memasuki tahap diskusi untuk musim kedua. Kabar ini langsung memicu antusiasme para penggemar yang berharap kisah drama tersebut dapat berlanjut setelah kesuksesan musim pertamanya.
Netflix akhirnya memberikan pernyataan resmi. Perwakilan platform streaming itu menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan terkait produksi Teach You a Lesson Season 2, sehingga kabar yang beredar masih sebatas spekulasi.
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Isu mengenai musim kedua sebenarnya bukan hal baru. Sejak penayangan musim pertama berakhir, banyak penonton meyakini cerita akan berlanjut karena episode final menyisakan petunjuk tentang dimulainya sebuah kasus baru yang belum terungkap.
Harapan penggemar semakin besar setelah sutradara Hong Jong Chan sebelumnya mengungkapkan keinginannya untuk menghadirkan musim kedua.
Pernyataan tersebut membuat rumor seputar kelanjutan drama terus bermunculan, terlebih setelah serial ini meraih popularitas di pasar internasional.
Meski demikian, hingga kini Netflix belum memberikan lampu hijau untuk produksi Teach You a Lesson Season 2.
Penggemar pun masih harus menunggu pengumuman resmi mengenai apakah kisah baru yang sempat diisyaratkan pada akhir musim pertama benar-benar akan diwujudkan dalam sekuel mendatang.
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