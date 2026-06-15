Cerita Lutesha Terkait Perannya yang Sangat Emosional di Film Cerita Lila

JawaPos.com - Aktris Lutesha membintangi film Cerita Lila bersama Firzanah Alya, Shareefa Daanish, dan Myesha Lin. Film yang juga diperkuat oleh Sara Wijayanto, Aci Resti, Wisnu Hardana, Whani Darmawan, Kiara Virly, dan Annisa Hertami akan tayang di bioskop mulai 18 Juni 2026 mendatang.

Di film arahan sutradara Bobby Prasetyo tersebut, Lutesha memerankan karakter sebagai Tari. Lutesha awalnya membayangkan karakternya dalam film ini akan mudah atau tidak terlalu menantang.

Namun setelah dia baca naskah skenarionya dan melakukan reading, Lutesha menyadari bahwa karakter Tari terkaya sangat menguras energi dan emosi.

"Aku pikir akan menyenangkan tapi ternyata berat banget, emosional sekali ya. Ceritanya drama banget. Tapi aku ketagihan. Secara teknis memang sulit, tapi tidurnya cukup (menerapkan syuting sehat,red)," kata Lutesha di bilangan Epicentrum, Rasuna Said, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Lutesha mengakui sempat mengalami beberapa pengulangan adegan saat proses pengambilan gambar. Hal itu terjadi mengingat emosi yang diperlihatkan Lutesha dinilai masih kurang dalam pengamatan sang sutradara.

"Ada beberapa yang Mas Bobby minta ulang. Mas Bobby selalu mengarahkan jangan lupa emosi ini. Mas Bobby bilang eskalasi emosi jangan sampai lepas," ujar Lutesha.

Proses pengulangan adegan juga sempat dialami Firzanah Alya yang berperan sebagai Lili dan Lila. Menurutnya, terkadang ia kebalik dengan karakter yang diperankan sehingga terpaksa harus dilakukan pengulangan adegan.

"Kadang terbalik, harusnya Lili malah Lila. Mau tidak mau harus diulang ya," katanya.

Film Cerita Lila diadaptasi ke layar lebar berdasarkan intellectual property (IP) dari proyek Diary Misteri Sara (DMS). Sara Wijayanto selaku sang empu mengaku sempat tidak tenang menjelang penayangan filmnya di bioskop. Pikiran Sara Wijayanto berkecamuk cukup hebat karena 'bayinya' baru lahir.