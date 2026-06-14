Tuai Perhatian, HOME Jadi Album Keempat BOYNEXTDOOR yang Terjual Lebih dari Satu Juta Kopi

BOYNEXTDOOR (Soompi)
JawaPos.com - Belakangan ini, boygrup Korea BOYNEXTDOOR comeback dengan karya menariknya yaitu album berjudul HOME dan terjual lebih dari 1 juta kopi.
Dilansir dari Soompi, Minggu (14/6), comeback yang dijadwalkan tanggal 8 Juni itu langsung menarik perhatian penggemar di seluruh dunia.
Mereka juga merilis sebuah lagu utamanya yang emosional, bertajuk VIRAL pada tanggal 8 Juni, makin menuai antusias.
Kurang dari lima hari kemudian, Hanteo Chart mengumumkan bahwa HOME telah terjual lebih dari 1 juta kopi.
Tentunya hal ini semakin memperkuat popularitas BOYNEXTDOOR di kancah musik Korea dan menarik perhatian.
Menariknya, HOME juga merupakan album keempat BOYNEXTDOOR secara berturut-turut yang melampaui penjualan 1 juta kopi secara keseluruhan.
Adapun karya sebelumnya yang meraih jumlah tersebut, seperti 19.99, No Genre, dan The Action.
Sementara itu, HOME berhasil mempertahankan posisi No. 1 di tangga lagu Top Albums Apple Music selama empat hari berturut-turut.
Album tersebut mempertahankan posisi dari tanggal 9 hingga 12 Juni di Korea Selatan dan Taiwan, serta masuk 10 besar di 11 wilayah berbeda.
Tak hanya itu, HOME juga debut di peringkat No. 1 di tangga album harian Oricon di Jepang, dan kemudian menduduki puncak tangga lagu selama dua hari berturut-turut.
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