Merayakan Ulang Tahun Debut ke-13, BTS Rilis Vinyl Spesial 'ARIRANG'

JawaPos.com - Kabar bahagia untuk para ARMY, vinyl edisi terbatas boygrup Korea BTS 'ARIRANG' akan segera dirilis.

Dilansir dari Pinkvilla, Rabu (3/6), BTS telah menyiapkan kejutan spesial untuk merayakan lebih dari satu dekade debut mereka di dunia musik.

Tepat satu hari sebelum ulang tahun resmi BTS pada 13 Juni 2026, pemesanan awal untuk vinyl spesial ini telah resmi dibuka secara global.

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Laporan menunjukkan bahwa vinyl ulang tahun mendatang akan berisi 14 lagu asli ARIRANG bersama dengan dua lagu bonus yang sangat dinantikan.

Tambahan eksklusif pertama, berjudul Voice Message: Love Song, menampilkan percakapan santai dan spontan antara RM, Jin, Suga, J Hope, Jimin, V, dan Jungkook saat mereka duduk untuk menjawab satu pertanyaan emosional: "Apa lagu cintamu?"

Lagu bonus kedua adalah versi Korea, yang langsung menjadi favorit penggemar, tentunya pengumuman ini datang tepat di tengah tahun yang luar biasa bagi grup tersebut.

Dirilis pada Maret 2026, ARIRANG menandai album studio grup lengkap pertama BTS yang sangat dinantikan dalam hampir enam tahun setelah hiatus mereka.

Saat ini, mereka sedang menguasai panggung global dengan tur dunia Arirang mereka yang besar.

Untuk bertepatan dengan perayaan Festa dan peluncuran vinyl, BTS dijadwalkan untuk menggelar dua konser peringatan ulang tahun kota asal mereka yang monumental di kota Busan.