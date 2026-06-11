Elizabeth Tunggadewi Gaungkan Pentingnya Jaga Lingkungan Lewat Mini Album Langkah Kakiku

JawaPos.com - Elizabeth Tunggadewi, pemenang Indonesia's Girls 2024, merilis mini album bertajuk Langkah Kakiku. Album ini memiliki pesan kuat menggaungkan pentingnya menjaga lingkungan untuk terciptanya kelestarian dan ekosistem alam.

Mini albumnya dibuat terinspirasi dari interaksinya dengan alam dan masyarakat yang ada di bantaran Sungai Ciliwung. Menariknya, mini album Elizabeth Tunggadewi ini dirilis dalam momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

"Lagu Langkah Kakiku tentang perjalanan aku menjelajahi alam dan sungai di Ciliwung," ujar Elizabeth Tunggadewi dalam jumpa pers di bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Mini album Elizabeth Tunggadewi ini memuat 5 lagu di dalamnya. Masing-masing berjudul Rumah Belajar Ciliwung Ceria, Langkah Kakiku, Cerita Bumi Pertiwi, Yuk Pilah Sampah, dan Teman Tapi Варег.

Melalui lagu-lagu di mini album, Elizabeth Tunggadewi ingin mengajak anak-anak muda untuk lebih peduli pada lingkungan. Karena bagus atau rusaknya lingkungan akan membawa dampak yang tidak sepele bagi kehidupan manusia.

"Menurut aku penting juga kita mendengarkan lagu bertema lingkungan. Aku ingin Gen Z kayak aku bisa dengerin lagu seperti ini," katanya.

Lagu unggulan di mini album Elizabeth Tunggadewi berjudul Langkah Kakiku. Lagu ini diciptakan berdasarkan pengalaman pribadinya saat melakukan interaksi dengan masyarakat di sekitar Sungai Ciliwung.

Interaksi Elizabeth Tunggadewi dengan masyarakat di sekitar Sungai Ciliwung kemudian membuatnya tergerak untuk mendirikan Rumah Belajar Ciliwung Ceria. RBCC sudah berjalan dan menjadi tempat belajar sekaligus tempat bermain anak-anak di sana sampai sekarang.