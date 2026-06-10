Rombongan Bodonk Koplo Comeback Lewat Single Terbaru, Benci Kangen Kamu

RoBoKop atau Rombongan Bodonk Koplo. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Setelah beberapa single sebelumnya viral di media sosial namun karyanya sempat terjeda cukup lama, Rombongan Bodonk Koplo (RoBoKop) kini comeback dengan merilis single terbaru berjudul Benci Kangen Kamu.
Perilisan lagu ini terasa sangat spesial karena menjadi penanda dimulainya babak baru dalam perjalanan mereka bermusik di dunia hiburan Tanah Air.
Lagu Benci Kangen Kamu dibuat dengan melibatkan semua personel Rombongan Bodonk Koplo dari mulai tahapan perencanaan hingga proses pengerjaannya.
Lagu ini dibuat dari menangkap satu perasaan yang kerap dialami oleh banyak orang meski terkadang tidak berani untuk diakui secara terbuka.
Lagu Benci Kangen Kamu menceritakan tentang seseorang yang tertipu dalam cinta. Saat sudah merasakan kedekatan, terlanjur sayang dan cinta, namun kenyataan justru terasa sangat pahit karena orang yang disuka ternyata milik orang lain.
"Lagu ini kami ambil ceritanya dari hal-hal yang benar-benar terjadi di sekitar kami,” kata Galih Fajar, salah satu personel RoBoKop dalam jumpa pers di bilangan Jakarta Pusat, Rabu (10/6).
“Karena justru di situ relatable-nya. Benci, tapi masih kangen," timpal Alfriki Azhari.
Menariknya, lagu Benci Kangen Kamu menjadi penanda dimulainya babak baru bagi RoBoKop dalam perjalanan mereka di industri musik. Pasalnya, kini mereka berada di bawah naungan Willows Media Group sebagai artis 360.
Bagi grup yang memimpin gelombang Hipdut ini, kerja sama tersebut akan membuka ruang baru untuk mereka terus berkembang ke depannya.
“Gabung dengan Willows ini menjadi perjalanan baru buat kami.Harapannya, bisa menjadi tempat bagi kami untuk mengekspresikan diri, bereksplorasi, dan berkembang jadi lebih baik," kata Acica, personel Rombongan Bodonk Koplo lainnya.
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