KPK Ungkap Silmy Karim Terima Jatah Rp 100 Juta per Pekan dari Pengurusan Izin Tinggal WNA, Pakai Kode Grup Musik

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan aliran uang dalam kasus korupsi pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, disebut menerima jatah rutin sekitar Rp 100 juta setiap pekan.

Ketua KPK, Setyo Budi, menjelaskan Silmy Karim diduga melakukan praktik pemerasan saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada periode 2023-2024. Dugaan itu dilakukan melalui Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra, dalam proses pengurusan izin tinggal bagi WNA.

"Di mana, selama periode 2022-2026, para pihak di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas menerima uang secara langsung (tunai/transfer) maupun melalui layering/perantara, sekurang-kurangnya mencapai Rp 145,5 miliar," kata Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/6).

Setyo menjelaskan, dana tersebut kemudian dibagikan kepada sejumlah oknum di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan setiap hari Jumat.

"Uang tersebut, kemudian dibagikan kepada para oknum di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas setiap pekan di hari Jumat, salah satunya Sdr. SK (Silmy Karim) yang menerima jatah rutin sebesar Rp 100 juta per minggu," ungkapnya.

KPK juga mengungkap adanya dugaan penggunaan rekening nominee untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. Salah satu pihak yang disebut terlibat ialah staf Subdirektorat Izin Tinggal Ditjen Imigrasi, Gusti Bernardiansyah.

Setyo menduga, rekening tersebut berfungsi sebagai rekening pengepul yang menampung fee dari biro jasa maupun pihak WNA yang mengurus dokumen izin tinggal.

"Untuk menyamarkan pembagian uang, para pihak menggunakan kode distribusi khusus, seperti penggunaan istilah 'malaikat' yang dimaksudkan distribusi uang untuk para pejabat tinggi di lingkungan Dirjen Imipas/ Kementerian Imipas," bebernya.