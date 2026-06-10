Bertabur Bintang, Song Kang, Lee Jun Young, Jang Gyuri akan Perankan Drama Musikal 'Four Hands'



JawaPos.com - Menarik untuk ditonton, drama Korea tvN Four Hands merilis cuplikan sesi pembacaan naskah pertamanya, menampilkan Song Kang, Lee Jun Young, Jang Gyuri.

Dikutip dari Soompi, Rabu (10/6), Four Hands merupakan istilah piano yang merujuk pada teknik di mana dua orang memainkan satu piano bersama-sama.

Serunya, drama yang tayang Agustus ini akan menggambarkan persahabatan, cinta, persaingan, dan pertumbuhan para pemuda di sekolah menengah seni.

Makin menarik, Song Kang memerankan Kang Bi Oh, pianis jenius dengan penampilan berkelas yang selalu berada di posisi teratas dalam hal nilai.

Foto pembacaan naskah menunjukkan Song Kang dengan meyakinkan memerankan kepribadian perfeksionis pianis Kang Bi Oh, penyampaian vokalnya yang tenang dan mantap.

Lee Jun Young berperan sebagai rival Kang Bi Oh dan sesama jenius piano, Choi Jeong Yo, kemudian ia ke Sekolah Menengah Seni Korea, tempat yang konon hanya dipenuhi oleh para jenius.

Selama pembacaan naskah, Lee Jun Young menarik perhatian dengan pesonanya yang khas, di sisi lain, Jang Gyuri memerankan Hong Jae In.

Ia menjadi seorang mahasiswa jurusan viola memiliki pendengaran sensitive, namun menangkap melodi indah dalam sekejap.

Video itu memperkenalkan para pemeran pendukung, termasuk Jung Jin Young, yang berperan sebagai kakek Kang Bi Oh bernama Kang Seung Un, lalu Yoon Sea memerankan Kang Ji Hye.